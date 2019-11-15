Педагог должен учить, а не писать отчёты

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danilov 15 Ноября 2019 в 11:03:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 15.11.2019 в 11:19:32 # 735284
Цитата: Все мы гости от 15.11.2019 05:19:32
Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.
Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.
Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!?
Все мы гости 15.11.2019 в 12:48:34 # 735287
Цитата: jumanjiqz от 15.11.2019 06:19:58
Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!?
Цитата: Все мы гости от 15.11.2019 05:19:32
Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.
Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.
Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!?
Уважаемый.
Сейчас реально обидно стало.
Школу закончил 20 лет назад, это так к сведению.
Отвез за слова держу, балабольством не занимаюсь.
Комментарий обоснованный. Таких "обсуждений", "решений" от чиновников во благо педагогов проводилось десятки. А воз и ныне там.
Решают наверху, а вот как это все осуществляют снизу, это вопрос.
А мама моя , всю жизнь в школе работает. Так кому как не мне знать о всех решениях сверху, бардаке снизу в сфере образования. Не ваша мать сидит вечерами и занимается всякими отчетами, планами, проверкой, электронным дневником и т.д.. Вместо отдыха и дел по дому, работа, работа, которая не оплачивается. Кстати даже бумагу сама покупает, т.к. в школах как обычно ее нет. Если хочешь еще возразить, пожалуйста, могу привести еще кучу примеров.
У тебя у самого пубертатный период когда начался или закончился? Эксперт.
Что ты так топишь за МОН и Нур ОТан?? Интересы есть? Может очки другую реальность показывают?
Цитата: Все мы гости от 15.11.2019 06:48:34
Уважаемый.
Сейчас реально обидно стало.
Школу закончил 20 лет назад, это так к сведению.
Отвез за слова держу, балабольством не занимаюсь.
Комментарий обоснованный. Таких "обсуждений", "решений" от чиновников во благо педагогов проводилось десятки. А воз и ныне там.
Решают наверху, а вот как это все осуществляют снизу, это вопрос.
А мама моя , всю жизнь в школе работает. Так кому как не мне знать о всех решениях сверху, бардаке снизу в сфере образования. Не ваша мать сидит вечерами и занимается всякими отчетами, планами, проверкой, электронным дневником и т.д.. Вместо отдыха и дел по дому, работа, работа, которая не оплачивается. Кстати даже бумагу сама покупает, т.к. в школах как обычно ее нет. Если хочешь еще возразить, пожалуйста, могу привести еще кучу примеров.
У тебя у самого пубертатный период когда начался или закончился? Эксперт.
Что ты так топишь за МОН и Нур ОТан?? Интересы есть? Может очки другую реальность показывают?
Цитата: jumanjiqz от 15.11.2019 06:19:58
Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!?
Цитата: Все мы гости от 15.11.2019 05:19:32
Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.
Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.
Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!?
Уважаемый.
Сейчас реально обидно стало.
Школу закончил 20 лет назад, это так к сведению.
Отвез за слова держу, балабольством не занимаюсь.
Комментарий обоснованный. Таких "обсуждений", "решений" от чиновников во благо педагогов проводилось десятки. А воз и ныне там.
Решают наверху, а вот как это все осуществляют снизу, это вопрос.
А мама моя , всю жизнь в школе работает. Так кому как не мне знать о всех решениях сверху, бардаке снизу в сфере образования. Не ваша мать сидит вечерами и занимается всякими отчетами, планами, проверкой, электронным дневником и т.д.. Вместо отдыха и дел по дому, работа, работа, которая не оплачивается. Кстати даже бумагу сама покупает, т.к. в школах как обычно ее нет. Если хочешь еще возразить, пожалуйста, могу привести еще кучу примеров.
У тебя у самого пубертатный период когда начался или закончился? Эксперт.
Что ты так топишь за МОН и Нур ОТан?? Интересы есть? Может очки другую реальность показывают?
Вы тоже нашли перед кем отчитываться и реагировать на кого!!!