Педагог должен учить, а не писать отчёты

Цитата: jumanjiqz от

Цитата: Все мы гости от

Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя. Сидят там , что то обсуждают, типа решают, а на местах ничего не меняется. Только хуже становится. Я говорю это как сын учителя.

Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!? Какие у вас мысли!? У вас что, пубертатный период, уроки сделал, ученик!?

Уважаемый.Сейчас реально обидно стало.Школу закончил 20 лет назад, это так к сведению.Отвез за слова держу, балабольством не занимаюсь.Комментарий обоснованный. Таких "обсуждений", "решений" от чиновников во благо педагогов проводилось десятки. А воз и ныне там.Решают наверху, а вот как это все осуществляют снизу, это вопрос.А мама моя , всю жизнь в школе работает. Так кому как не мне знать о всех решениях сверху, бардаке снизу в сфере образования. Не ваша мать сидит вечерами и занимается всякими отчетами, планами, проверкой, электронным дневником и т.д.. Вместо отдыха и дел по дому, работа, работа, которая не оплачивается. Кстати даже бумагу сама покупает, т.к. в школах как обычно ее нет. Если хочешь еще возразить, пожалуйста, могу привести еще кучу примеров.У тебя у самого пубертатный период когда начался или закончился? Эксперт.Что ты так топишь за МОН и Нур ОТан?? Интересы есть? Может очки другую реальность показывают?