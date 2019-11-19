Дизтопливо для 38-градусных морозов начали выпускать в Казахстане

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старик 19 Ноября 2019 в 19:21:08
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Первая партия отгружена с АНПЗ 14 ноября, на сегодняшний день отгружено 3 088 тонн.
«Всего Атырауский НПЗ запланировал отгрузить 3 500 тонн в ноябре. С учетом суровых зим во многих регионах Казахстана такое топливо будет широко востребовано среди отечественных потребителей», — считает заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по переработке и маркетингу нефти Данияр Тиесов.Дизельное топливо Khazar-38 — уникальный для завода и всего Казахстана продукт. Он соответствует экологическому классу К5, то есть имеет минимальное содержание серы и парафинов, и не содержит присадок, влияющих на низкотемпературные свойства — это чистый продукт технологического процесса.
Производится такое низкозастывающее топливо на единственной в Казахстане установке гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива Prime D Комплекса глубокой переработки нефти.
Что выпускают на АНПЗ?
АНПЗ — один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны в течение двух лет на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года.
В 2018 году произошла модернизация завода, после котрой объем производства нефтепродукта вырос: высокооктановых автобензинов — до 4,4 тысячи тонн в сутки, и дизельного топлива — до 5,2 тысячи тонн в сутки. К концу года АНПЗ произвел несколько видов новых нефтепродуктов: ДТ с ПТФ -25 градусов экологического класса К5 и ДТ с ПТФ -32 (Khazar).
Это стало возможным благодаря запуску новых установок Комплекса глубокой переработки нефти. АНПЗ имеет возможность производить виды зимних дизельных топлив от -15 до -38 градусов.
Источник: Sputniknews.kz
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