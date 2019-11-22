В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах

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danilov 22 Ноября 2019 в 09:44:47
По данным министерства образования и науки Казахстана, сегодня в стране имеются 7 014 школ, из них 2 514 школы имеют только надворные туалеты. В городах таких школ насчитывается 157, в селах – 2 357.
Согласно статистике профильного ведомства, наибольшее количество уличных туалетов насчитывается в Туркестанской области (516 в селе, 58 в городе), вторую строчку в данном антирейтинге занимает Алматинская область (412 в селе, 18 в городе), на третьем месте - Жамбылская область (218 в селе, 4 в городе).
Вопрос о полной ликвидации уличных уборных, находящихся при школах, был поднят еще в июне текущего года. Тогда правящая партия Nur Otan совместно с областными и городским акиматами подписали Дорожную карту "Бақытты отбасы", в которой были затрагивались пункты безопасности детей и ликвидации надворных туалетов в течение трех лет и открытие соответствующих санузлов.
"Дорожную карту мы подписали еще в июне (2019 года – Sputnik). И мы конкретно указали отдельным пунктом ликвидацию надворных туалетов и обустройство внутри. До 2021 года по всей стране акиматы должны это сделать", - рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан заместитель председателя совета по защите детей партии Nur Otan Динара Закиева.
Она отметила, что в настоящее время большинство уличных туалетов при школах находятся в плохом состоянии.
"Мы будем по каждому пункту дорожной карты добиваться результата", - подчеркнула Закиева.
"При нас снесли надворные туалеты в нескольких школах и отчитались о том, что по остальным объектам будет проведена аналогичная работа. Но подход по решению конкретных вопросов на деле оказался показным. Мы поставим вопрос о привлечении к ответственности руководства управления образования, а не исполнителей", - сказала заместитель председателя совета Динара Закиева.
В данный момент экспертная группа совета подводит итоги мониторинга 151 объекта по Алматы, где также выявлен ряд проблемных вопросов.
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