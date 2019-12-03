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В Казахстане
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
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danilov 03 Декабря 2019 в 16:42:37
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис. Соответствующее изменение внесли в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", передает Tengrinews.kz.

Ранее кодексом было предусмотрено, что отчество ребенку присваивается только по одному из имен отца либо в слитном написании обоих имен.

Теперь статья 63 "Право ребенка на имя, отчество и фамилию" выглядит следующим образом:

2. Имя ребенку дается родителями по их согласию или другими законными представителями ребенка. Отчество по желанию родителей или других законных представителей присваивается по имени лица, указанного его отцом.

Разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании либо через дефис, но не более двух имен.

В случае двойного имени у отца допускается присвоение отчества ребенку по двойному имени отца, по одному из них либо в слитном написании обоих имен отца.

При перемене имени отцом изменяется отчество его несовершеннолетнего ребенка, а совершеннолетнего ребенка - при подаче им об этом заявления.

Изменения были внесены с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг". Президент Касым-Жомарт Токаев подписал его 26 ноября 2019 года.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsam-razreshili-pisat-otchestva-cherez-defis-385572/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Эндрю 03.12.2019 в 18:13:21   # 736272
Например Касым-Жомарт
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  гримм 03.12.2019 в 18:33:58   # 736276
Ибн-Хатабович-Ибн...
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  Fotinij 03.12.2019 в 19:30:03   # 736284
И зачем это нужно ?
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  arhar 03.12.2019 в 20:50:31   # 736287
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  gliser 03.12.2019 в 21:05:48   # 736289
Цитата: Fotinij от 03.12.2019 13:30:03
И зачем это нужно ?


Чтобы в ЦОНе сделать ошибку фамилиях горожан "случайно", как это обычно бывает (сбой компьютера). Потом очереди, чтобы исправить убрать дефис, где его не было (был Иванов, компьтер сломался стал Иван-ов, нигде не прописан без учёта).
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  Dragon 04.12.2019 в 01:21:08   # 736301
Цитата: gliser от 03.12.2019 15:05:48
Цитата: Fotinij от 03.12.2019 13:30:03
И зачем это нужно ?


Чтобы в ЦОНе сделать ошибку фамилиях горожан "случайно", как это обычно бывает (сбой компьютера). Потом очереди, чтобы исправить убрать дефис, где его не было (был Иванов, компьтер сломался стал Иван-ов, нигде не прописан без учёта).


С маленькой поправочкой, Ивано-вич. Дефис разрешили в отчестве А далее по Вашему сценарию
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