Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис

Цитата: Fotinij от

И зачем это нужно ? И зачем это нужно ?

Чтобы в ЦОНе сделать ошибку фамилиях горожан "случайно", как это обычно бывает (сбой компьютера). Потом очереди, чтобы исправить убрать дефис, где его не было (был Иванов, компьтер сломался стал Иван-ов, нигде не прописан без учёта).