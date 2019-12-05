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danilov 05 Декабря 2019 в 10:36:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что говорить о школьниках, когда у министра образования арифметика такая:
6+12=17
Казахстанские школьники показали шокирующе низкий уровень грамотности
Это ваша новая программа образования дает первые плоды Опомнитесь пока не поздно!
Депутат права , уничтожение советской системы образования и тридцатилетний путь в никуда . Результат на лицо .
Или эта проблема для тебя менее важна чем то, что происходит в России?
У нас были секции, постоянно улица и школа в которой мы получали знания которые я до сих пор (нуу кое что) могу применить, а у них и в школе грузят, и дома занимаются, а времени не хватает уровень очень низкий, и это еще при том, что контролируются компьютеры, интернеты и ТВ ну а если еще и это добавить в свободном доступе я вообще не знаю кто из них вырастит
Без преувеличения в пору кричать SOS спасите нас и наших детей это будущее это страны, и сука, а в "ответ тишина он вчера не вернулся из боя" потом конечно грамотный родитель отправит свое чадо по дальше от этого феодально-средневекового аула...
Школа Назарбаева не имеет ничего общего с массовым государственным средним образованием. нужно ли говорить о различиях, начиная с отбора в школу и заканчивая количеством учеников в классах, ЗП учителей, материально-техническим обеспечением, санитарными условиями и тд и тп. Просто раньше не было назарбаевских школ, но ученик любой школы мог поступить в МГУ - БЫЛО ВСЕОБЩЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, качественные учебники, подготовленные учителя и взаимосвязь среднего образования и высшего - при поступлении спрашивали то чему обучали, ну может чуточку больше, но ты мог самостоятельно подготовиться, да и учитель зачастую помогал... Я не против изменений и реформ, я против изменений и реформ, приводящих к отуплению нации... Недавно прочитал доклад одного российского экономиста о привлечении иностранных специалистов в качестве сотрудников и научных деятелей, он делает вывод, что это привлечение ничего положительного стране не приносит, а просто развивает научный потенциал других стран, а вот качественное среднее образование повышает уровень науки и экономики своей страны. ведь чем приглашать к себе 1-го условного Джобса, лучше вырастить 1000 своих умников из которых будет 10 Джобсов и 500 полуДжобсов... Мы же последние лет 10-15 учим отары(барашков) для наших бескрайних степей наверное...