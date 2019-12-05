В школах Казахстана отложили обучение на латинице после критики алфавита

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KAN13 05 Декабря 2019 в 16:41:18
«Де-факто и де-юре на сегодняшний день у нас есть поручение президента, который сказал, что надо доработать. Пока говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице, не приходится, потому что это долгий процесс. Сначала должны утвердить, потом будут правила, после этого — “пилот”, далее должны провести соответствующую подготовку, только после этого будут учебно-методические пособия», — пояснил министр в кулуарах заседания сената.
Он добавил, что в 2020 году страна не перейдет на 12-летнее образование. Сначала нужно подготовить материально-техническую базу, учителей и программы, отметил министр.
«Поэтому о том, чтобы, условно, завтра или на следующий год переходить на “12-летку”, сегодня речи нет», — заключил Аймагамбетов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал неудачным все три варианта казахского алфавита на латинской графике. Он заявил, что надо вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, подойти к решению данной проблемы «во всеоружии к 2025 году».
В прошлом году тогдашний министр образования и науки Ерлан Сагадиев говорил, что с сентября 2020 года предшкола или нулевой класс будут учиться на латинице.
источник: Sputniknews.kz
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