"Названы имена самых честных казахстанцев"

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NBE 13 Декабря 2019 в 11:24:15
В столице прошла премия «Общественное признание “Адал тұлға” — 2019», передает zakon.kz.
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Премия стартовала в этом году первого ноября на странице «Первого антикоррупионного медиа-центра» в Facebook.
Пользователи выдвигали кандидатуры общественников, чиновников и обычных граждан страны, которые пропагандируют честность и добропорядочность и собственными силами ведут борьбу с коррупцией. По словам Толегена Байгулова, председателя «Первого антикоррупционного медиа-центра», ежегодно, проводя премию, общественники преследуют цель сформировать в обществе принципы честности, добропорядочности и неподкупности, объединяя неравнодушных граждан.
— Наша работа сейчас направлена на формирование в стране личностей, которые станут примером для граждан, вслед за которыми и другие начнут менять сознание. На первый план выходит уже не борец с коррупцией, а человек, который честен с собой и окружающими, добропорядочен в своей службе. И на премии у нас нет соревновательного момента, нет первых и последних мест— мы отмечаем заслуги активистов, журналистов и госорганов, давая им понять, что их работа заметна и что они не одиноки в своей нетерпимости к коррупционным проявлениям, — говорит Толеген Байгулов.
После открытого голосования на сайте «Первого антикоррупционного медиа-центра» определились номинанты. Их разделили на следующие категории:
«Адал тұлға»
«Парасатты тұлға»
«Жігерлі жеке тұлға»
«Академиялық адалдық үлгісі»
«Общественные объединения, которые эффективно борются с коррупцией»
«За Правовое просвещение сограждан»
«Лучшие комфортные условия для граждан»
«Человек года»
«Лучший Национальный проект противодействия коррупции».
Не остались в стороне и СМИ — половина номинаций была посвящена работам журналистов, направленных на формирование в обществе антикоррупционной культуры и борьбу с коррупцией.
9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией в Нур-Султане состоялась VII Национальная премия «Общественное признание “Адал тұлға” — 2019». Почетным знаком «Адал тұлға» были отмечены:
1. Алик Шпекбаев — председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
2. Бибігүл Нұрашева — адвокат;
3. Алихан Байменов — Председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане;
4. Қайрат Шайхиев — главный редактор сайта zakon.kz;
5. Талғат Нәрікбаев — ректор КАЗГЮУ;
6. Лаура Маликова — Председатель Ассоциации практикующих экологов;
7. Арман Хайруллин — эко-активист;
8. Руслан Даленов — Министр национальной экономики Казахстана;
9. Қанат Сахария — директор телеканала Атамекен;
10. Мұрат Жұманбай — управляющий директор госкорпорации «Правительство для граждан».
В мероприятии приняли также участие лидеры Антикоррупционной двадцатки А20, послы зарубежных стран, а также члены Антикоррупционного хаба предпринимателей тюркоязычных государств.
В номинации «Добропорядочность», почетным знаком «Парасатты тұлға» были награждены:
1. Альмира Кульмухамедова — ведущая программы «Аналитика» на «Первом канал «Евразия»;
2. Нұрлан Жахин — официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции;
3. Равиль Төлебаев — первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области;
4. Нұржан Тәнірберген — правозащитник;
5. Ташмагамбетов Тулеген — Уполномоченный по этике Министерства финансов Республики Казахстан;
6. Даурен Каипов — заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области;
7. Руслан Асылбеков — заместитель Председателя Первого антикоррупционного медиа-центра;
8. Абат Балабаев — Управляющий директор по экономике и финансам;
9. Дмитрий Ким — главный редактор ИА BNews.kz;
10. Дидар Смагулов — директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК;
11. Кенжебек Касымбеков — спортсмен по греко-римской борьбе;
12. Данияр Сабирбаев — глава Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции;
13. Ильдар Уйсумбаев — директор Департамента государственных услуг АДГСПК РК.
Стоит отметить, что впервые в этом году награжденные почетными нагрудными знаками «Адал тұлға» и «Парасатты тұлға» получили специальные ID-карты, свидетельствующие о том, что их обладатель — образец честного и добропорядочного гражданина своей страны.
— Мы планируем, что эти люди станут послами добропорядочности в народе, что именно они будут формировать и продвигать антикоррупционную культуру, внедрять идеологию честности в массы, — сообщил Толеген Байгулов.
Премию за «Лучшие комфортные условия для граждан» получила председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева, а также Комитет государственных доходов и Верховный суд Республики Казахстан. За академическую честность в номинации «Академиялық адалдық үлгісі» отметили Университет Нархоз и Алматы Менеджмент университет.
«Человеком года» назвали адвоката Айман Умарову, а награду «За активную гражданскую позицию» в номинации «Жігерлі жеке тұлға» получили: Салтанат Ташимова, Кайрболат Сахметов, Алдан Менкеев, Мұхаметқали Мұстафаев, Қанат Ержігітов, Әсемгүл Оразаева, Дмитрий Козлов, Мирас Айтқалиев, Айдосхан Құрманалиев, Мақсат Құсанов, Аскар Айдобол, Руслан Асаубеков.
— Мы уделили много внимания СМИ, на протяжении года освещавшим деятельность Первого антикоррупционного медиа-центра и способствовавшим борьбе со взяточничеством своими статьями и сюжетами. Этим они оказывают неоценимую помощь в построении честного общества — читатели, зрители осуждают коррупционеров, чиновники понимают, что в любой момент могут быть пойманы на взятке и об этом узнает вся страна, — отметил Толеген Байгулов.
Номинации были следующие:
«Лучший информационный канал года»
«Интернет-СМИ года»
«Лучший телеведущий года»
«Лучший журналист года»
«Лучшая информационно-аналитическая программа года»
«За вклад в журналистику»
«За лучший материал об экономическом сотрудничестве Казахстана и тюркоязычных стран»
«Лучшие кадры за кадром»
«Лучшая публикация о противодействии коррупции в печатных СМИ и интернет-ресурсах»
«Лучший телевизионный сюжет антикоррупционной направленности»
«Лучшая программа на телевидении, посвященная борьбе с коррупцией»
«Лучшая телевизионная просветительская программа, содействующая формированию антикоррупционного правосознания граждан Казахстана».
— Номинаций и наград было много, с каждым годом их становится все больше. Это означает, что мы идем по верному пути и коррупция в стране будет искореняться тем успешнее, чем больше честных и добропорядочных граждан будет видеть перед собой общество, — подвел итог председатель «Первого антикоррупционного медиа-центра».
https://www.zakon.kz/4998168-nazvany-imena-samyh-chestnyh.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Около 30ти раз)
Пастафариан 13.12.2019 в 17:40:01 # 736853
Цитата: Пастафариан от 13.12.2019 11:40:01
Вот же дичь, это ведь бля кто-та придумал
Вот же дичь, это ведь бля кто-та придумал
Кто-то даже медали получал с чувством выполненного долга и завтра этим будет выеживаться
А все остальные почти 18 миллионов казахстанцев, смею предположить, не самые честные, ну так себе, есть сомнения на их счет? И уж коли я один из этих 18 миллионов, то осмелюсь усомниться в честности и порядочности устроителей этого шоу и большинства номинантов... одно начальство, они по долгу службы ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ и НЕПОДКУПНЫМИ, а уж как у нас выбирают "достойных" я в курсе...