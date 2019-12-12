Отдыхающим в нацпарках разрешили свободно передвигаться по турмаршрутам

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danilov 12 Декабря 2019 в 14:07:24
Согласно Правилам:
туристский маршрут – путь следования туриста, представляющий собой перечень всех географических пунктов, объектов посещения, намеченных для прохождения, осмотра (в ходе путешествия) в познавательных, спортивных, эстетических либо иных целях;
туристская тропа – протяжённый участок земли, предназначенный для пешего, велосипедного или конного (верхом) вида передвижения.
Пункт 5 Правил гласит: "Участки национальных парков, на территории которых расположены дороги и стоянки для автотранспортных средств, туристские тропы, маршруты в пользование не предоставляются".
В сравнительной таблице документа, опубликованной на сайте "Открытые НПА", уточняется, почему приняли эту норму: из-за ограничения прав казахстанцев по свободному передвижению по нацпаркам.
"Резонанс вызвала статья в СМИ, в которой освещалось, как "арендаторы" земельных участков в Тургеньском ущелье с отдыхающих туристов требовали деньги за времяпрепровождение в тенистых местах национального парка. Этот факт является не единичным. В этой связи предлагается ограничить предоставление физическим и юридическим лицам благоустроенные участки и туристские объекты", – пояснили авторы поправок.
Кроме того, национальный парк обязали иметь лицензию на туристскую операторскую деятельность, а компании с иностранным участием не смогут участвовать в тендерах на предоставление участков в долгосрочное (на 49 лет) и краткосрочное (на пять лет) пользование.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001063_
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1993125
Комментарии, по рейтингу, по дате
Андроновец 12.12.2019 в 15:28:27 # 736770
alpha_portal 12.12.2019 в 16:01:49 # 736775
Цитата: Андроновец от 12.12.2019 09:28:27
Накрылись заработки! Получается в ГНПП теперь свободно?! Хотя бы понизили цену до 200 тг. а совсем бесплатно будет бардак... Ни кто убираться не будет
Накрылись заработки! Получается в ГНПП теперь свободно?! Хотя бы понизили цену до 200 тг. а совсем бесплатно будет бардак... Ни кто убираться не будет
А до этого прям кто то убирался
Это получается на Дарью теперь тоже свободно?