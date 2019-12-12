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В Казахстане
Депутат Ирина СМИРНОВА потребовала от Минобразования разобраться с провалами в образовании
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GoodZone 12 Декабря 2019 в 14:31:44
Депутаты потребовали от Минобразования и науки провести беспристрастный, честный анализ состояния образования в стране в связи с ужасающими результатами в международных исследованиях знаний учащихся.

Мажилисвумен Ирина СМИРНОВА вчера сравнила результаты двух исследований – PISA и PIAAC, которые объявили одновременно в декабре.

По результатам PISA, где оценивались достижения 15-летних учащихся по 4 параметрам (грамотность чтения, математика, естественные науки, компьютерная грамотность), наша страна заняла 8 место с конца (69 место из 77 стран ОЭСР). Ниже результаты только у Грузии, Панамы, Индонезии, Марокко, Ливана, Косово, Доминиканы и Филиппин. А страны СНГ и Прибалтики расположились на 20-30 позиций выше.

А международный мониторинг PIAAC изучил навыки людей от 16 до 65 лет по читательской, математической грамотности и решению задач в высоко технологической среде. И вот что удивительно:

- В этом исследовании наши 55-65 летние показывают лучше результаты, чем группы 16-24-летних! То есть старшее поколение гораздо лучше подготовлено, чем молодежь, и сохранило полученные навыки на долгие годы. Показатели навыков решения задач в высокотехнологичной среде практически одинаковы для 25-34 летних и 55-65 летних! В тоже время молодежь в странах ОЭСР показывает гораздо более высокие результаты, чем старшее поколение, - выступила Смирнова вчера на пленарке. - Результат PIAAC доказал верность итогов исследования PISA. И в целом, результаты международных исследований подтвердили мнение общества о низком качестве образования в нашей стране. Результаты 2012 года и 2018 года по итогам исследования PISA почти не различаются, то есть роста качества знаний за указанный период не произошло. И это при том, что уже более 10 лет учащиеся занимаются по новым учебникам, программам, учителя прошли курсы повышения квалификации по так называемым новым подходам в образовании!

В своем запросе она обратилась ко всему правительству. В частности, Минфин и Миннацэкономики она призвала установить размер зарплаты начинающего учителя на уровне не менее средней по стране с дальнейшим повышением зависимости от квалификации стажа. Она обратила внимание, что качество образования напрямую зависит от подготовки и квалификации учителя, его высокого уровня.

- Кроме того, надо перестать жонглировать цифрами при объявлении о повышении заработной платы! К примеру, после повышения заработной платы со всеми надбавками она осталась ниже, чем во всех других отраслях. При увеличении в два раза оплаты за классное руководство она стала ровна 8000 тенге, а после вычетов всего – 6000 тенге, - продолжала она.

С ее слов, результаты PISA показывают: чем больше затрат на одного ученика, тем выше качество образования. В Сингапуре, Японии, Финляндии государственные расходы на одного учащегося составляет 10-14 тысяч долларов, а в Казахстане подушевое финансирование на одного ученика 230 тысяч тенге или всего 600 долларов в год.

А Минобру она посоветовала провести честный разбор ситуации и определить реальные барьеры на пути получения качественного образования учащимися.

- Разъяснения МОН о том, что испытуемые впервые проходили исследование в электронном виде и поэтому не показали хороших результатов – не состоятельно. К примеру, Украина первый раз участвовало в мониторинге и заняла 39 место, назвав этот результат катастрофой! – поставила депутат точку.

Тогжан ГАНИ, Нур-Султан
https://time.kz/news/2019/12/12/deputaty-irina-smirnova-potrebovala-ot-minobrazovaniya-razobratsya-s-provalami-v-obrazovanii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 12.12.2019 в 16:00:00   # 736774
Quote:
Из недочеловеческой расы славян необходимо оставить только то количество человек которое нужно для Рейха в качестве рабов. Их знаний должно хватать только для того, чтобы выполнять приказы арийцев."

"Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем представлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка, музыка, ничего, кроме музыки. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак".

"Славянский раб должен лишь уметь считать до ста, написать свое имя и знать, что нет на свете лучшего города, чем Берлин."
Йозеф Геббельс

То что не получилось у них, получится у нынешних правителей.
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  779 12.12.2019 в 16:03:42   # 736776
просто перестаньте врать!!! С низу до верху по всей вертикале одни приписки и коррупция, за все сдираются деньги, учителя не учат - они дежурят в школе, за школой, в рабоче и не рабочее время. Педсоветы назначаются на 18- 00, на 4.000 уеников два туалета как было так и осталось. НИЧЕГО не МЕНЯТСЯ. Только ЛОЖЬ в официальных заявлениях чинуш!!!
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