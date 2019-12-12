Депутат Ирина СМИРНОВА потребовала от Минобразования разобраться с провалами в образовании

Из недочеловеческой расы славян необходимо оставить только то количество человек которое нужно для Рейха в качестве рабов. Их знаний должно хватать только для того, чтобы выполнять приказы арийцев."



"Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем представлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка, музыка, ничего, кроме музыки. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак".



"Славянский раб должен лишь уметь считать до ста, написать свое имя и знать, что нет на свете лучшего города, чем Берлин."

Йозеф Геббельс