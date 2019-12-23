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В Казахстане
Как продать свое авто со штрафом в Казахстане и не испортить нервы
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DITRX 23 Декабря 2019 в 08:56:40
Ревизия документов показала – надо зайти в дорожную полицию, погасить штраф, полученный в сентябре. Вспомнил – в прошлом году в Жамбылской области мне также выписали штраф за превышение скорости. Мелочь. Оплатил его сразу – еще в августе 2018 года. Но правила есть правила – его тоже надо бы снять.

Доброжелательные, как ни странно, майор и капитан быстро проверили мои наказания и вернули документы.

– Всё. Спасибо. До свидания.

– Всё? У меня больше ничего нет?

– Нет.

– А тот штраф с протоколом?

– Все нормально, не переживайте. Я же вижу, что система его сняла.

– Тогда поставьте мне штампик на квитанции.

– У нас нет штампов. Не переживайте. У вас ничего нет!

На следующий день я, радостный, приезжаю в автоЦОН, встречаю покупателя, и мы вдвоем идем снимать машину с регистрации и сдавать номера.

Вежливый консультант ЦОНа вручает квиток и показывает, куда идти.

– У вас штраф. Мы не можем снять машину с регистрации, – девушка в секторе снятия с учета огорченно смотрит на нас двоих. Не впервые ей разворачивать продавцов-покупателей.

– Как так?! Я же оплатил его. Вот квитанция. Вчера был в дорполиции, вот уведомление с датой.

– По этим штрафам с камер вопросов нет. У вас висит неоплаченный штраф за прошлый год.

– Но как же он не оплачен, если вот она, банковская квитанция?

– Но я проплаты не вижу.

– А квитанцию вы видите?

– Вижу. Но откуда я знаю, за какой конкретно штраф она?

– Но мне в полиции сказали, что с меня всё сняли.

– Не сняли.

– Что можно сделать?

– Поехать в полицию и снять штраф так, чтобы я его увидела.

– Но это займет три часа минимум!

– Тогда оплатить штраф в кассе.

– Но вы же видите, что я всё оплатил. Вы можете сейчас хотя бы снять машину с учета? А со штрафом этим я разберусь.

– Нет. Система не пропустит мой запрос. Потом еще объяснительную придется писать.

– Хорошо. Я оплачу штраф снова. Когда вы его увидите?

– Да сразу же, – девушка улыбается, но глаза говорят: откуда вы такие непонятливые?

Вернулись. Снова очередь. Теперь в кассу. 7 тысяч плюс комиссия. Квитанция. Сдача. “Остров” консультантов. Квиток. Очередь. Заходим в зал. Снимаем с учета – попытка номер два. Прошло ровно 4 минуты.

Девушка принимает документы. Мои. Покупателя. Уходят в тень: в системе взимания штрафов начались сбои

– У меня штраф висит?

– Нет, – дает бланк заявления. – Распишитесь. Новые номерные знаки получите через два часа.

В голове зароилась куча вопросов. Почему проплату в автоЦОНе система “увидела” через 4 минуты и даже без визита в полицию, а вот обычную провизию через банк она не засчитала за полтора года? Сколько же таких невидимых штрафов потерялось в закромах бюджета? Ведь нормальный человек не поедет на окраину города ради одной квитанции.

Да и зачем, собственно, я должен идти с поклоном в полицию: возьмите у меня деньги! Для чего вся эта цифровизация, на которую мы тратим миллиарды денег?

В Алматы и Нур-Султане дороги завешены камерами “Сергек”. Компания-оператор уверяет, что для их управления задействованы серьезная техническая база и аналитические инструменты. Я уже увидел, что система думающая. Почему же нельзя создать базу данных нарушителей, которая будет сопоставлять ее со списком плательщиков штрафов.

У каждого казахстанца есть индивидуальный налоговый номер.

ИИН по идее пронизывает всю жизнь человека – от его рождения до смерти.

Упала сумма, и уже можно сравнить три цифры – ИИН, код нарушения и дату оплаты штрафа. Их надо сравнить с тремя такими же цифрами в базе полиции. Аналитика самая простая.

Но, оказалось, всё не просто так. В законодательстве страны прописана прямая норма, по которой штраф должен гаситься с последующей отметкой в органах дорожной полиции. И эту норму ввело МВД. Министерства финансов и экономики регулярно подчищают Налоговый и Гражданский кодекс, убирая из них кривые места. Но именно эту норму гражданские трогать не могут.

Все изменения надо согласовывать с людьми в погонах. А они, как известно, очень упрямые.

Пока только Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ смог убедить полицию сделать шаг навстречу людям – отменить регистрацию иностранцев. Теперь, видимо, надо обратить внимание главе государства и на эту проблему.

https://www.caravan.kz/gazeta/kak-prodat-svoe-avto-so-shtrafom-v-kazakhstane-i-ne-isportit-nervy-594016/amp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 23.12.2019 в 10:23:08   # 737241
Quote:
Работу сервиса "Налоговый кошелек" продемонстрировал вице-министр Енсебаев
По словам вице-министра, к некорректному зачислению платежей в бюджет приводило неверное указание одного из реквизитов. "Данный сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты уплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку", – говорит Руслан Енсебаев.
Он также отметил, что "Налоговый кошелек" является альтернативой классическому способу уплаты налогов. Полноценный запуск сервиса на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении Homebank ожидается 1 января 2020 года. На сегодня доступ к "Налоговому кошельку" возможен на платформе мобильного приложения e-Salyq, которое является проектом Комитета государственных доходов МФ РК.

Подробнее: https://tengrinews.kz/money/rabotu-servisa-nalogovyiy-koshelek-prodemonstriroval-vitse-386781/
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  Dredis 23.12.2019 в 10:43:32   # 737242
У меня штрафы висят еще с 2007 года штук 6, и хз что с ними делать, на снятие с учета, переоформление документов они не влияют, но в базе висят.
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  Skype 23.12.2019 в 12:16:08   # 737245
ДАлба-бы.

Выкинули хуе-у тучу бабла и один хрен ничего не работает. Была типа такая же ситуевина, выписали штраф оплатил картой когда засветился дней через 5-7. И один хрен звондают с Гаи и пиздят оплати штраф, на мой вопрос что штраф оплачен, ушла в молчанку и повесили трубку.

Я вот думаю, может я в другой стране живу, нарушил в Казахстане и заплатил согласно квитанции в в Казахстане, а база видать ГАИ в ГОНДУРАСЕ и онЕ не виджят мои оплаты штрафа ????

Кто это сделал, чей поц окучил бабло?
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  DuMoH 23.12.2019 в 12:35:29   # 737246
В 2012 году мне выписали штраф, с которым я был не согласен, подал заявление в полицию и прокуратуру на полицейского, который мне его выписал. Полицейский тот был уволен через год. В 2012 продал тот автомобиль без проблем, купил другой, в 2014 продал его и 2015 году покупаю автомобиль в РФ, пригоняю в КЗ и без проблем ставлю его на учет. В 2017 покупаю второй автомобиль в Алмате, все оформили, жду 2 часа номера, и мне выдают тот штраф с 2012 года, все доводы о том, что штраф был спорный, и его аннулировали - не помогают, то, что прошло уже 5 лет, тоже никого не интересуют, в итоге был вынужден оплатить этот штраф в 5 тысяч, чтоб получить номера
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  Skype 23.12.2019 в 13:43:34   # 737251
, в итоге был вынужден оплатить этот штраф в 5 тысяч, чтоб получить номера

Интересно куда эти бабки деваются, это ведь двойная оплата.А за это кто нибудь ответственность несет, видать ни кто не отвечает раз такая хуня творится
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