Как продать свое авто со штрафом в Казахстане и не испортить нервы

Работу сервиса "Налоговый кошелек" продемонстрировал вице-министр Енсебаев

По словам вице-министра, к некорректному зачислению платежей в бюджет приводило неверное указание одного из реквизитов. "Данный сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты уплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку", – говорит Руслан Енсебаев.

Он также отметил, что "Налоговый кошелек" является альтернативой классическому способу уплаты налогов. Полноценный запуск сервиса на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении Homebank ожидается 1 января 2020 года. На сегодня доступ к "Налоговому кошельку" возможен на платформе мобильного приложения e-Salyq, которое является проектом Комитета государственных доходов МФ РК.