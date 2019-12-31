Автомобилям на газе запретили заезжать в подземные паркинги

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danilov 31 Декабря 2019 в 09:06:27
"Учитывая массовый перевод автомобильного транспорта на работу на газообразном топливе, а также поступающие от граждан многочисленные обращения, установлены требования по запрету въезда на закрытые стоянки - встроенные и пристроенные к жилым и общественным зданиям - автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием. Вводится запрет по размещению в паркингах торговых помещений, лотков, киосков и ларьков без отделения их глухими противопожарными преградами от помещений паркингов", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 2020 года казахстанцам запретят хранить в хозяйственных кладовых и кладовых для багажа клиентов (в паркингах) взрывоопасные вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, масла, баллоны с горючими газами, баллоны под давлением.
В комитете отметили, что новые нормы необходимы для обеспечения безопасности граждан и имущества. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который не только повредит соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.
Данные требования предусмотрены в межгосударственных и национальных строительных нормах с 2000 года и распространяются на проектирование стоянок автомобилей.
"Пожары на автотранспортных средствах составляют 20 процентов от общего количества пожаров и в течение последних пяти лет занимают устойчивое второе место по частоте возникновения после объектов жилого сектора. Ежегодно в стране происходит более 2 тысяч пожаров, объектами которых становятся автотранспортные средства", - уточнили в комитете.
За нарушение новых правил казахстанцам грозит штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге в 2020 году) для физлиц и до 50 МРП (132 550 тенге в 2020 году) - для юрлиц. В случае ЧП в зависимости от тяжести последствий нарушивший правила также может понести наказание - от 50 МРП административного штрафа до семи лет лишения свободы.
Автомобили на газе хотят отмечать спецзнаками
В МВД рассматривают вопрос введения опознавательного знака для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО). Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД в ответе на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.
"В настоящее время Министерством внутренних дел прорабатывается вопрос по внесению дополнений в правила дорожного движения по обязательному наличию на автомобиле с газобаллонным оборудованием соответствующего опознавательного знака", - сообщили в комитете.
Напомним, с 29 декабря автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием (ГБО), запретили въезд в паркинги, встроенные и пристроенные к жилым и общественным зданиям.
Новые нормы, как объясняют госорганы, необходимы для обеспечения безопасности граждан и имущества. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который не только повредит соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.
Также вводится запрет по размещению авто в паркингах торговых помещений, лотков, киосков и ларьков без отделения их глухими противопожарными преградами от других помещений.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/avtomobili-na-gaze-hotyat-otmechat-spetsznakami-387765/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.12.2019 в 09:23:39 # 737810
Сначала обозначьте а потом запрещайте. Ну как этот закон работать будет?