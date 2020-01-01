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В Казахстане
Новогоднее поздравление Президента РК Касым-Жомарт Токаева 2020 года
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danilov 01 Января 2020 в 10:37:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 01.01.2020 в 10:46:01   # 737843
Во если бы ещё и реальную инфляцию и безработицу снизить то вообще зашибись было бы.
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  кинат 01.01.2020 в 11:36:26   # 737844
Всех с 2020 годом!!! Что бы этот год был для всех лучше во всех планах ! Здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!
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  stasik02 01.01.2020 в 12:25:44   # 737845
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  stasik02 01.01.2020 в 12:30:34   # 737846
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  Маке0912 01.01.2020 в 17:48:44   # 737849
Всех с новым годом !
Токаев, очень хорошо сказал.
Без фужера, рядом с флагом.
Всем всех благ в этом году!
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