В Казахстане жену бить можно, человека нельзя?

В МВД объяснили поправки о наказании за домашнее насилиесегодняВ Министерстве внутренних дел ответили на сообщения о новых поправках об ответственности за домашнее насилие, передает Tengrinews.kz. "27 декабря 2019 года подписан закон, которым изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье. Теперь за скандалы будут арестовывать не на трое суток, а на пять (статья 73 Кодекса об административных правонарушениях). То есть ответственность усилена. Это сделано для профилактики правонарушений и защиты пострадавших. А за рукоприкладство и причинение физической боли административный арест (до 20 суток) остался (статьи 73-1, 73-2 Кодекса об административных правонарушениях). Действительно, в этих статьях штраф заменили на предупреждение. Здесь логика проста. Раньше дебошир платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети. Вместе с тем важно знать, что предупреждение - это лишь альтернативный вид наказания. Если второй раз, то предупреждения уже не будет. В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Все зависит от обстоятельств конкретного дела", - говорится в сообщении пресс-службы. Указывается, что лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои (статья 73-2 КоАП), могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред. "Теперь все дела по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если заявительница отказывалась от претензий, в том числе по причине необходимости уплаты штрафа за счет семьи. Если систематические избиения, то это уже статья 110 УК "Истязание", в которой санкция части первой – до двух лет лишения свободы, а части второй - от четырех до семи лет лишения свободы", - пояснили в МВД. Отметим, что среди поправок в кодекс есть нормы по ужесточению ответственности владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины. Кроме поправок, в 437-ю статью КоАП внесена норма по усилению ответственности должностных лиц за нарушение ведения государственного земельного кадастра.