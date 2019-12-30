В Казахстане жену бить можно, человека нельзя?

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danilov 06 Января 2020 в 17:36:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
В принципе ничего удивительного.
Сказочный президент.
Статья 73. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений
1. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влекут предупреждение либо административный арест на срок до трех суток.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут административный арест на срок до десяти суток.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, -
влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Примечание. Под семейно-бытовыми отношениями для целей настоящего Кодекса понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей).
См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 7 «О некоторых вопросах применения судами норм Особенной части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях»
Глава дополнена статьей 73-1 в соответствии с Законом РК от 03.07.17 г. № 84-VI
Статья 73-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -
влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут административный арест на срок до двадцати суток.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, -
влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.
Глава дополнена статьей 73-2 в соответствии с Законом РК от 03.07.17 г. № 84-VI
Статья 73-2. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, -
влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, -
влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.
В МВД объяснили поправки о наказании за домашнее насилие
сегодня
В Министерстве внутренних дел ответили на сообщения о новых поправках об ответственности за домашнее насилие, передает Tengrinews.kz. "27 декабря 2019 года подписан закон, которым изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье. Теперь за скандалы будут арестовывать не на трое суток, а на пять (статья 73 Кодекса об административных правонарушениях). То есть ответственность усилена. Это сделано для профилактики правонарушений и защиты пострадавших. А за рукоприкладство и причинение физической боли административный арест (до 20 суток) остался (статьи 73-1, 73-2 Кодекса об административных правонарушениях). Действительно, в этих статьях штраф заменили на предупреждение. Здесь логика проста. Раньше дебошир платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети. Вместе с тем важно знать, что предупреждение - это лишь альтернативный вид наказания. Если второй раз, то предупреждения уже не будет. В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Все зависит от обстоятельств конкретного дела", - говорится в сообщении пресс-службы. Указывается, что лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои (статья 73-2 КоАП), могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред. "Теперь все дела по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если заявительница отказывалась от претензий, в том числе по причине необходимости уплаты штрафа за счет семьи. Если систематические избиения, то это уже статья 110 УК "Истязание", в которой санкция части первой – до двух лет лишения свободы, а части второй - от четырех до семи лет лишения свободы", - пояснили в МВД. Отметим, что среди поправок в кодекс есть нормы по ужесточению ответственности владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины. Кроме поправок, в 437-ю статью КоАП внесена норма по усилению ответственности должностных лиц за нарушение ведения государственного земельного кадастра.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-mvd-obyyasnili-popravki-o-nakazanii-za-domashnee-nasilie-388023/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
сегодня
В Министерстве внутренних дел ответили на сообщения о новых поправках об ответственности за домашнее насилие, передает Tengrinews.kz. "27 декабря 2019 года подписан закон, которым изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье. Теперь за скандалы будут арестовывать не на трое суток, а на пять (статья 73 Кодекса об административных правонарушениях). То есть ответственность усилена. Это сделано для профилактики правонарушений и защиты пострадавших. А за рукоприкладство и причинение физической боли административный арест (до 20 суток) остался (статьи 73-1, 73-2 Кодекса об административных правонарушениях). Действительно, в этих статьях штраф заменили на предупреждение. Здесь логика проста. Раньше дебошир платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети. Вместе с тем важно знать, что предупреждение - это лишь альтернативный вид наказания. Если второй раз, то предупреждения уже не будет. В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Все зависит от обстоятельств конкретного дела", - говорится в сообщении пресс-службы. Указывается, что лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои (статья 73-2 КоАП), могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред. "Теперь все дела по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если заявительница отказывалась от претензий, в том числе по причине необходимости уплаты штрафа за счет семьи. Если систематические избиения, то это уже статья 110 УК "Истязание", в которой санкция части первой – до двух лет лишения свободы, а части второй - от четырех до семи лет лишения свободы", - пояснили в МВД. Отметим, что среди поправок в кодекс есть нормы по ужесточению ответственности владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины. Кроме поправок, в 437-ю статью КоАП внесена норма по усилению ответственности должностных лиц за нарушение ведения государственного земельного кадастра.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-mvd-obyyasnili-popravki-o-nakazanii-za-domashnee-nasilie-388023/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Quote:
Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей https://informburo.kz/novosti/tokaev-podpisal-zakon-predusmatrivayushchiy-pozhiznennoe-lishenie-svobody-za-iznasilovanie-detey-100417.html
30 декабря 2019
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30 декабря 2019
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