Идите и учите!

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GoodZone 08 Января 2020 в 14:18:47
Зарплата и надбавки
- Вот закон о статусе педагога, и он уже начал действовать с 1 января 2020 года! - торжествующим голосом объявила на пресс-конференции вице-министр образования и науки Бибигуль АСЫЛОВА, положа руку на документ.
По ее словам, уже в феврале педагоги получат повышенную на 25 процентов зарплату (за январь), а также двойные надбавки за классное руководство и проверку тетрадей. Если до этого доплата за ведение класса составляла от 4424 до 5309 тенге, то теперь это будет 8848 - 10 618 тенге. За проверку тетрадей вместо 3533 - 4424 тенге светочи науки будут получать 7066 - 8848 тенге.
Кроме того, с февраля педагогам со степенью магистра начнут выплачивать надбавку в 10 МРП (26 510 тенге). Таких магистров-учителей в стране 7,5 тысячи человек.
А чуть позже, возможно, с весенней зарплаты, педагогам начнут доплачивать за наставничество над коллегой-новичком в школе в размере одного базового должностного оклада (17 697 тенге).
- По наставничеству мы сейчас разрабатываем правила. В принципе, мы планировали на этот учебный год, мы обеспечены финансированием и максимально постараемся предусмотреть это. После того как проконсультируемся с Министерством юстиции, когда утвердим правила, соответственно, с того времени будет доплата по наставникам, - сообщила Бибигуль Асылова.
Итого: если педагог - классный руководитель - проверяет тетради, имеет степень магистра и еще наставляет желторотого коллегу, то, по словам Бибигуль Асыловой, в этом году его зарплата увеличится на 30-40 тысяч тенге. А следующее повышение доходов возможно для него по итогам педагогической аттестации и Национального квалификационного теста - эту надбавку к зарплате начнут начислять с сентября 2020 года после присвоения категории.
Наряду с этим педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, с этого года будут назначать единовременную выплату в размере трех должностных окладов из бюджета акимата.
- Почему мы не берем республиканские и областные олимпиады? По сути это его (педагога. - Т. Г.) квалификационные требования, и когда он проходит аттестацию и готовит портфолио, в его достижениях уже сказано, что он подготовил столько-то олимпиадников внутри страны. Поэтому мы определили только международные олимпиады, и не все, а только самые значимые в мире, которые влияют на имидж нашей страны, на рейтинги качества образования стран. Список мы скоро дадим, это около 5-6 таких конкурсов. В год мы получаем не так много таких побед (чтобы критично не отзываться ни о ком, скажу, что до десяти). Поэтому отследить на местах каждого педагога, который достиг таких результатов, есть возможность. Мы будем мониторить такие случаи, - проинформировала вице-министр.
При этом в МОНе подумывают над поощрением и самих учеников - победителей престижных конкурсов мира. Правда, не в денежной форме, а в моральной. Один из вариантов - победа на международной олимпиаде станет поводом для освобождения от ЕНТ.
И еще в списке государственных наград страны появилась новая, долгожданная - “заслуженный учитель Казахстана”. Причем к этому званию полагается премия в 1000 МРП (2 миллиона 651 тысяча тенге в 2020 году).
Вице-министр добавила, что акиматы вправе устанавливать дополнительные стимулы педагогам через учреждение местных знаков отличия, почетных званий с выплатой единовременных премиальных или иных способов вознаграждения, в том числе к праздничным датам. До этого такого права у местных властей не было, отметила Асылова.
- Закон финансово обеспечен, на его реализацию до 2024 года из республиканского бюджета предусмотрено 5,3 трлн тенге. Как финансист хочу сказать, что вообще это впервые: у нас на систему образования такие затраты никогда не выделялись! - горделиво заявила вице-министр.
Нарушаете, уважаемые!
С 1 января учителя могут уверенно отказаться от не свойственных для них нагрузок: выход на субботники, поквартирный обход, продажа билетов, ткнув работодателей или акимат носом в новый закон. Одна из его статей грозит нарушителям штрафом в 60-120 МРП (1 МРП в этом году - 2651 тенге).
При этом в грядущей в 2020 году переписи населения педагогов можно будет заметить среди интервьюеров.
- Учитель может участвовать в переписи населения, но только во внеурочное время и на платной основе, заключив соответствующий договор. Бюджетные средства на оплату труда интервьюеров уже выделены. Привлекать во время учебного процесса без оплаты и согласия учителя строго запрещено! - предупредила Бибигуль Асылова.
В законе есть поправки, карающие за неуважение к педагогам. Так, за нецензурную брань, непристойное поведение, оскорбительное приставание, демонстрацию неприличных жестов, знаков и предметов, в том числе с использованием сети телекоммуникаций и СМИ, грозит штраф в размере 20-40 МРП либо административный арест до пяти суток. При этом норма эта действует, только если педагога обидели при исполнении им должностных обязанностей, и не имеет силы, если такая непочтительность произошла на улице, в магазине или на отдыхе.
Кроме того, за истребование непредусмотренной отчетности будет вначале предупреждение, за повторное нарушение - штраф от 20 до 120 МРП. Проведение проверок, не предусмотренных законодательством, влечет сначала предупреждение, а потом штраф от 20 до 120 МРП.
Педагогов станет больше
Социальные гарантии педагогов с принятием нового закона почти не изменились, появились лишь две новеллы: дети педагогов будут обеспечиваться местами в детских садах в первую очередь, а сельские педагоги будут получать земельные участки под ИЖС в приоритетном порядке. Все остальное - финансовая компенсация за аренду жилья и оплату коммунальных услуг, полные или частичные выплаты для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и отдых - по решению акиматов.
Законом предусмотрено создание советов по педагогической этике при каждой школе страны. Как отметила представитель Минобра, ранее правила по педагогической этике, прописанные в действующем законе об образовании, не работали.
- Если, допустим, возникали какие-то спорные вопросы, связанные с деятельностью педагога, то решение по дисциплинарному взысканию принималось единолично либо завучем, либо руководителем организации. На сегодняшний день это (советы по педэтике. - Т. Г.) будет конкретно работающий коллегиальный орган, который будет принимать коллегиальные решения. Это все, по сути, направлено на защиту прав педагога. Это снимет многие вопросы по жалобам на первых руководителей и директоров организаций образования, которые поступают к нам каждый день, - разъяснила Асылова.
И напоследок отметим, что перечень должностей педагогов расширился на 28 наименований. Поэтому еще 100 тысяч казахстанцев, ранее просто приравненных к педагогическим работникам, стали настоящими педагогами, будут отдыхать все 56 дней трудового отпуска вместо 42 и получат все положенные по статусу “плюшки”.
- Теперь с учетом того, что у нас вводится единое понятие “педагог”, все педагоги приравниваются к этому единому понятию, то есть абсолютно каждый педагог имеет право пройти нацквалтест и получить надбавку в размере от 30 до 50 процентов от должностного оклада. Ранее это охватывало только педагогов школ. При этом директорам и замдиректора школ, дошкольных организаций и профтехорганизаций образования мы увеличиваем доплату за управленческое мастерство в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада. Раньше уровень зарплат у них был низкий в связи с тем, что была ограничена учебная нагрузка до 8 часов и все надбавки они получали только на эти 8 часов. Данные виды оплат будут выплачиваться по результатам успешной сдачи аттестации, - пояснила вице-министр.
Теперь гордое имя “педагог” носят работники дошкольных организаций образования, организаций среднего (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организаций образования, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования для детей, методических кабинетов.
Тогжан ГАНИ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2020/01/07/idite-i-uchite
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