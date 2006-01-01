Казахстанцев обязали создать замену КСК

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danilov 09 Января 2020 в 12:23:23
Поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подписанные Президентом страны, вступили в силу с 7 января 2020 года. Теперь хозяева квартир должны сформировать объединения собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество многоквартирного жилого дома.
При этом кооперативы собственников квартир (КСК) не упразднятся автоматически, а должны быть реорганизованы до 1 июля 2022 года в управляющие или сервисные компании. Уже в новом статусе они будут продолжать свою деятельность по обслуживанию домов. Созданные ОСИ или простые товарищества будут решать, заключать с ними договор или нет.
ОСИ (объединение собственников имущества)
ОСИ отличается от КСК тем, что жильцы будут управлять только своими домами. Это позволит им накапливать средства на капитальный ремонт своего дома, мониторить поступления средств и целевое расходование денег. Этот принцип назвали "один дом - одно объединение - один счет". В КСК деньги, собранные со всех домов, уходили на общие счета, что не позволяло проследить целевое использование собранных средств.
Если ранее КСК одновременно выступали заказчиком и подрядчиком услуг по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома, то ОСИ будут выступать только заказчиками. То есть жильцы будут привлекать управляющие или сервисные организации, заключать договоры с подрядчиками, коммунальными службами и контролировать объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума.
Для того чтобы выбрать форму управления - ОСИ или простое товарищество, жильцы должны провести собрание. После этого нужно зарегистрироваться в органах юстиции. Для регистрации ОСИ понадобятся следующие документы:
Заявление по форме, установленной Министерством юстиции;
Протокол собрания;
Устав объединения собственников имущества;
Квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица.
После чего уполномоченный орган в сфере жилищных отношений разрабатывает и утверждает типовой устав ОСИ. По закону ОСИ - это юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, осуществляющее управление объектом кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его сохранность.
Кроме того, жителям дома нужно будет выбрать председателя ОСИ. Он избирается из числа собственников квартир сроком на один год. Председатель выполняет следующие функции:
Регистрирует в органах юстиции;
Формирует список жильцов и собственников нежилых помещений, заключает договоры с подрядчиками;
Исполняет решения жильцов;
Размещает информацию о принятых собранием и советом дома решениях в общедоступных местах;
Открывает текущие и сберегательные счета в банках второго уровня;
Следит за исполнением обязанностей жильцов и подрядчиков;
Представляет отчеты за месяц и за год жильцам на собраниях;
Выполняет иные функции, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.
Председатель ОСИ вправе без доверенности представлять объединение во всех судах, государственных органах и организациях.
Необходимо отметить, что размер оплаты труда председателю ОСИ согласовывается на собрании всеми собственниками многоквартирного жилого дома.
Простое товарищество многоквартирного жилого дома
При такой форме управления собственники квартир и нежилых помещений принимают на себя все обязательства по совместному принятию решений и выполнению обязанностей, предусмотренных законодательством.
Собственники квартир, нежилых помещений из своего состава могут определить доверенное лицо для руководства совместной деятельностью, действующее на основании простой письменной доверенности, выданной всеми собственниками квартир, нежилых помещений.
Доверенное лицо простого товарищества осуществляет аналогичные председателю ОСИ функции.
Важно, что создание ОСИ не повлияет на тарифы коммунальных услуг, так как ОСИ - это форма управления многоквартирным домом.
https://tengrinews.kz/buildings/kazahstantsev-obyazali-sozdat-zamenu-ksk-388271/
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