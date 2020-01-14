Полицейские предложили наказывать за нарушение ПДД по-новому

Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество!

Quote:У кого гаражи и нет денег на охранку - теперь не спим, а ежедневно патрулируем территорию!!!