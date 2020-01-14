Полицейские предложили наказывать за нарушение ПДД по-новому
danilov 14 Января 2020 в 15:22:49
Во-первых, они предложили штрафовать по-новому, а именно - по балльной системе. То есть за каждое нарушение правил дорожного движения, в том числе зафиксированное техническими средствами, начислять баллы. А при превышении лимита баллов лишать нарушителей водительских прав. К слову, такая система действует на Украине с 2015 года, а с этого года появилась в Армении.
Так, на Украине каждому водителю ежегодно начисляется 150 баллов и за каждое серьезное нарушение ПДД снимают сразу по 50 баллов. То есть баллов хватит, чтобы нарушить правила без денежного штрафа три раза в год. В Армении же каждому водителю на год предоставляется 9 баллов. Если автолюбитель за год исчерпает все эти баллы, то лишается водительских прав на 6 месяцев и может восстановить их через три месяца, сдав теоретический экзамен. Три балла вычитается за езду против движения по улице с односторонним движением или превышение скорости на 31-50 км/ч, два балла - за ухищрения с госномерами, а по одному баллу водители теряют в случае неправильных поворотов и разворотов, нарушений проезда на перекрестке, пешеходных переходов, обгона, курения во время езды, незастегнутых ремней безопасности и разговоров по телефону.
- У нас люди уже не боятся просто штрафов, а надо, чтобы у человека была ответственность. Вот сейчас по “Сергеку” у нас идут сплошные нарушения - человек нарушил, штраф оплатил и дальше едет, никакого раскаяния, урока никто не выносит. Один раз нарушил, второй раз и третий - но потом на тебя должно налагаться что-то серьезное! Ты же не можешь продолжать спокойно ездить, оплачивая за собой штрафы! - выступил первый замначальника департамента полиции Нур-Султана Бакытжан МАЛЫБАЕВ.
Кроме этого полицейские предложили ввести штрафы для управляющих компаний, а также жильцов за несообщение или укрытие фактов правонарушений в обслуживаемом доме. Например, по фактам нарушения жильцами тишины (после 23.00), правил благоустройства, незаконной сдачи владельцами квартир в аренду и другое.
- Вот, например, в одной семье произошло нанесение тяжких телесных повреждений или убийство, а участковый отчитывается, что до этого вызовов по этой квартире не было. И когда приезжаешь на место, соседи начинают говорить: “А вы знаете, у них давно к этому шло, они вдвоем дрались, вдвоем пили”. А почему вы раньше не сообщали? - вопросил Бакытжан Малыбаев.
Еще одно революционное предложение - обязать застройщиков проводить согласование проектов строительства с департаментом полиции на предмет обустройства паркинга, стоянок с видеонаблюдением. Это нужно для снижения проблемы скопления машин, профилактики краж и безопасности детей.
И четвертая инициатива: ввести административную ответственность собственников за сохранность своего частного имущества. Эта норма понравилась сенаторам.
- Я на стороне органов внутренних дел: надо повысить ответственность граждан, надо менять менталитет наших людей! Почему бросают машины без сигнализации на проезжей части и уходят домой спать? Этим пользуются злоумышленники. Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество! То же самое с брошенными дачами и первыми этажами многоквартирных домов с неукрепленными окнами. В случае чего все бегут в полицию, но, может, настало время спросить с собственников за сохранность своего имущества? - отметил депутат сената Андрей ЛУКИН.
Нардепы пообещали обсудить эти вопросы с НПО, учеными, а затем в парламенте с коллегами, и если они получат положительный отклик в обществе, внести их в законодательство.
Тогжан ГАНИ
https://time.kz/articles/zloba/2020/01/13/spasenie-politsejskogo-delo-ruk-postradavshego