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В Казахстане
Полицейские предложили наказывать за нарушение ПДД по-новому
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danilov 14 Января 2020 в 15:22:49
Во-первых, они предложили штрафовать по-новому, а именно - по балльной системе. То есть за каждое нарушение правил дорожного движения, в том числе зафиксированное техническими средствами, начислять баллы. А при превышении лимита баллов лишать нарушителей водительских прав. К слову, такая система действует на Украине с 2015 года, а с этого года появилась в Армении.

Так, на Украине каждому водителю ежегодно начисляется 150 баллов и за каждое серьезное нарушение ПДД снимают сразу по 50 баллов. То есть баллов хватит, чтобы нарушить правила без денежного штрафа три раза в год. В Армении же каждому водителю на год предоставляется 9 баллов. Если автолюбитель за год исчерпает все эти баллы, то лишается водительских прав на 6 месяцев и может восстановить их через три месяца, сдав теоретический экзамен. Три балла вычитается за езду против движения по улице с односторонним движением или превышение скорости на 31-50 км/ч, два балла - за ухищрения с госномерами, а по одному баллу водители теряют в случае неправильных поворотов и разворотов, нарушений проезда на перекрестке, пешеходных переходов, обгона, курения во время езды, незастегнутых ремней безопасности и разговоров по телефону.

- У нас люди уже не боятся просто штрафов, а надо, чтобы у человека была ответственность. Вот сейчас по “Сергеку” у нас идут сплошные нарушения - человек нарушил, штраф оплатил и дальше едет, никакого раскаяния, урока никто не выносит. Один раз нарушил, второй раз и третий - но потом на тебя должно налагаться что-то серьезное! Ты же не можешь продолжать спокойно ездить, оплачивая за собой штрафы! - выступил первый замначальника департамента полиции Нур-Султана Бакытжан МАЛЫБАЕВ.

Кроме этого полицейские предложили ввести штрафы для управляющих компаний, а также жильцов за несообщение или укрытие фактов правонарушений в обслуживаемом доме. Например, по фактам нарушения жильцами тишины (после 23.00), правил благоустройства, незаконной сдачи владельцами квартир в аренду и другое.

- Вот, например, в одной семье произошло нанесение тяжких телесных повреждений или убийство, а участковый отчитывается, что до этого вызовов по этой квартире не было. И когда приезжаешь на место, соседи начинают говорить: “А вы знаете, у них давно к этому шло, они вдвоем дрались, вдвоем пили”. А почему вы раньше не сообщали? - вопросил Бакытжан Малыбаев.

Еще одно революционное предложение - обязать застройщиков проводить согласование проектов строительства с департаментом полиции на предмет обустройства паркинга, стоянок с видеонаблюдением. Это нужно для снижения проблемы скопления машин, профилактики краж и безопасности детей.

И четвертая инициатива: ввести административную ответственность собственников за сохранность своего частного имущества. Эта норма понравилась сенаторам.

- Я на стороне органов внутренних дел: надо повысить ответственность граждан, надо менять менталитет наших людей! Почему бросают машины без сигнализации на проезжей части и уходят домой спать? Этим пользуются злоу­мышленники. Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество! То же самое с брошенными дачами и первыми этажами многоквартирных домов с неукрепленными окнами. В случае чего все бегут в полицию, но, может, настало время спросить с собственников за сохранность своего имущества? - отметил депутат сената Андрей ЛУКИН.

Нардепы пообещали обсудить эти вопросы с НПО, учеными, а затем в парламенте с коллегами, и если они получат положительный отклик в обществе, внести их в законодательство.

Тогжан ГАНИ
https://time.kz/articles/zloba/2020/01/13/spasenie-politsejskogo-delo-ruk-postradavshego
Комментарии, по рейтингу, по дате
  graf 14.01.2020 в 15:45:34   # 738734
Quote:
Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество!

У кого гаражи и нет денег на охранку - теперь не спим, а ежедневно патрулируем территорию!!! .
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  Bako 14.01.2020 в 15:53:20   # 738738
Если сами будем патрулировать, тогда зачем нам полиция? Чтобы митинги разгонять?
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  КЕДЫ 14.01.2020 в 16:04:03   # 738740
Цитата: graf от 14.01.2020 09:45:34
Quote:
Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество!

У кого гаражи и нет денег на охранку - теперь не спим, а ежедневно патрулируем территорию!!! .


В 80-х годах в микрашах чимкентских 11,12, 17,18 в гаражных массивах организовывали дежурства сами автовладельцы. Получалось примерно раз в 3 месяца дежурство. На таких дежурствах часто курили план, распивали крепкие спиртные напитки, приглашались девушки с низкой социальной ответственностью. И воровства не было практически.
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  Yerla 14.01.2020 в 17:05:23   # 738750
Цитата: КЕДЫ от 14.01.2020 10:04:03
Цитата: graf от 14.01.2020 09:45:34
Quote:
Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество!

У кого гаражи и нет денег на охранку - теперь не спим, а ежедневно патрулируем территорию!!! .


В 80-х годах в микрашах чимкентских 11,12, 17,18 в гаражных массивах организовывали дежурства сами автовладельцы. Получалось примерно раз в 3 месяца дежурство. На таких дежурствах часто курили план, распивали крепкие спиртные напитки, приглашались девушки с низкой социальной ответственностью. И воровства не было практически.


хмммм .. какие класные дежурства .. надо бы предложить именно такие .. нууу с выпивкой и девочками .. в своем гаражном кооперативе ..
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  КЕДЫ 14.01.2020 в 20:34:50   # 738768
Цитата: Yerla от 14.01.2020 11:05:23
Цитата: КЕДЫ от 14.01.2020 10:04:03
Цитата: graf от 14.01.2020 09:45:34
Quote:
Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество!

У кого гаражи и нет денег на охранку - теперь не спим, а ежедневно патрулируем территорию!!! .


В 80-х годах в микрашах чимкентских 11,12, 17,18 в гаражных массивах организовывали дежурства сами автовладельцы. Получалось примерно раз в 3 месяца дежурство. На таких дежурствах часто курили план, распивали крепкие спиртные напитки, приглашались девушки с низкой социальной ответственностью. И воровства не было практически.


хмммм .. какие класные дежурства .. надо бы предложить именно такие .. нууу с выпивкой и девочками .. в своем гаражном кооперативе ..
Цитата: Yerla от 14.01.2020 11:05:23
Цитата: КЕДЫ от 14.01.2020 10:04:03
Цитата: graf от 14.01.2020 09:45:34
Quote:
Или: собственники гаражей жалуются на кражи, но при этом не организуют совместное патрулирование, не обращаются в охранные службы, чтобы сохранить свое имущество!

У кого гаражи и нет денег на охранку - теперь не спим, а ежедневно патрулируем территорию!!! .


В 80-х годах в микрашах чимкентских 11,12, 17,18 в гаражных массивах организовывали дежурства сами автовладельцы. Получалось примерно раз в 3 месяца дежурство. На таких дежурствах часто курили план, распивали крепкие спиртные напитки, приглашались девушки с низкой социальной ответственностью. И воровства не было практически.


хмммм .. какие класные дежурства .. надо бы предложить именно такие .. нууу с выпивкой и девочками .. в своем гаражном кооперативе ..


Даже не знаю как на это сейчас отреагируют люди если предложить. Едва ли согласятся. Другими люди стали. Коллективизма нет нифига сейчас.
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  ZLODEY 14.01.2020 в 20:36:10   # 738769
Цитата: Bako от 14.01.2020 09:53:20
Если сами будем патрулировать, тогда зачем нам полиция? Чтобы митинги разгонять?
чтобы разгонять патрулирующих
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  Kukaracha 14.01.2020 в 20:43:51   # 738772
Quote:
В случае чего все бегут в полицию, но, может, настало время спросить с собственников за сохранность своего имущества? - отметил депутат сената Андрей ЛУКИН.

Настало время спросить - а н@хуйа мы налоги платим?
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