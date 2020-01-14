Казахстанцам обозначили сроки создания ОСИ

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danilov 14 Января 2020 в 15:49:20
ОСИ, или простое товарищество вместо КСК, собственникам квартир нужно создать в течение года. То есть до 7 января 2021 года.
"Если собственники квартир, нежилых помещений не создадут ОСИ или простое товарищество, то местные исполнительные органы обязаны обеспечить проведение собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома для избрания совета многоквартирного жилого дома и выбора одной из форм управления объектом кондоминиума", - сообщили в МИИР в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.
Ранее накопленные средства жителей на счету КСК при создании ОСИ перейдут на новый счет. В ведомстве пояснили, что это возможно, так как деньги жильцов поступали индивидуально. Теперь их нужно будет разделить пропорционально по каждому дому.
Для создания ОСИ требуется не менее 10 процентов собственников квартир. При этом собрание может принимать решения, если в нем участвует более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.
Место расположения ОСИ (офис, квартира) определяется по усмотрению ОСИ. Если ранее КСК держал у себя штат сотрудников (дворников, электриков, бухгалтеров), то новая форма управления ОСИ будет состоять только из председателя.
В свою очередь председатель ОСИ выступает заказчиком необходимых для дома услуг. Он будет привлекать по договору субъектов сервисной деятельности (дворников, электриков), контролировать объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума.
Напомним, ранее казахстанцев обязали создать замену КСК. При этом кооперативы собственников квартир (КСК) не упразднятся автоматически, а должны быть реорганизованы до 1 июля 2022 года в управляющие или сервисные компании.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zamena-ksk-kazahstantsam-oboznachili-sroki-sozdaniya-388621/
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