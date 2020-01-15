Авто с российскими номерами не попадают под ограничения

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KAN13 15 Января 2020 в 16:27:09
По его словам, речь идет только о машинах, которые завезены из Армении и Кыргызстана.
«Это не касается российских машин», — уточнил Кожаев.
При этом он отметил, что такие правила существовали всегда.
— По правилам очистки, все владельцы машины, которые заезжают в РК делают это. Если они растаможены вне правил, утвержденных на территории ЕАЭС, а у нас две страны — это Кыргызстан и Армения — у них до 2020 года существовал льготный период растаможки, то есть там таможенные пошлины были ниже намного, чем у остальных членов ЕАЭС — России, Беларуси и Казахстана, поэтому получается, что это должно было распространятся только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих авто заезжают к нам по правилам временного вода и могут разъезжать свободно, — пояснил замглавы ведомства.
Что касается казахстанцев, то, как он добавил, «они изначально должны были по этим машинам провести полную таможенную очистку».
Если вы следите за нашими разъяснениями, то мы в прошлые годы по кыргызским авто давали уже. Уже года два даем по армянским авто, как это должно делаться. Однако наши граждане не соблюдают этого. Поэтому мы переходим сейчас просто к стадии администрирования этих нарушений. И мы будем принимать меры по тому, чтобы или наши граждане полностью очистку таможенную провели, либо вывести эти машины, — уточнил представитель МВД.
За нарушение этого правила, по его данным, предусмотрена ответственность.
Да, в КоАП предусмотрено, что те машины, которые не прошли таможенную очистку, для них предусматривается ответственность вплоть до водворения на штрафстоянку. Они должны растаможить эти машины. По штрафам — я сейчас точно не помню, но, по моему, 20 МРП", — заключил Кожаев.
zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Весело
Цитата: строитель от 15.01.2020 14:02:33
Правительство России ушло в отставку.
Весело
Правительство России ушло в отставку.
Весело
Завивается, ваще
Ара горный 15.01.2020 в 23:00:50 # 738912
Цитата: андремас от 15.01.2020 14:37:51
Завивается, ваще
Цитата: строитель от 15.01.2020 14:02:33
Правительство России ушло в отставку.
Весело
Правительство России ушло в отставку.
Весело
Завивается, ваще
Передвигают кровати.