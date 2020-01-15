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В Казахстане
Авто с российскими номерами не попадают под ограничения
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KAN13 15 Января 2020 в 16:27:09
В то же время казахстанцы по правилам ЕАЭС должны производить таможенную очистку машин из Армении и Кыргызстана, чтобы свободно ездить с иностранными номерами.В кулуарах Мажилиса Парламента РК первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев дал разъяснения по правилам регистрации автомобилей, состоящих на иностранном учете, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, речь идет только о машинах, которые завезены из Армении и Кыргызстана.

«Это не касается российских машин», — уточнил Кожаев.

При этом он отметил, что такие правила существовали всегда.

— По правилам очистки, все владельцы машины, которые заезжают в РК делают это. Если они растаможены вне правил, утвержденных на территории ЕАЭС, а у нас две страны — это Кыргызстан и Армения — у них до 2020 года существовал льготный период растаможки, то есть там таможенные пошлины были ниже намного, чем у остальных членов ЕАЭС — России, Беларуси и Казахстана, поэтому получается, что это должно было распространятся только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих авто заезжают к нам по правилам временного вода и могут разъезжать свободно, — пояснил замглавы ведомства.
Что касается казахстанцев, то, как он добавил, «они изначально должны были по этим машинам провести полную таможенную очистку».

Если вы следите за нашими разъяснениями, то мы в прошлые годы по кыргызским авто давали уже. Уже года два даем по армянским авто, как это должно делаться. Однако наши граждане не соблюдают этого. Поэтому мы переходим сейчас просто к стадии администрирования этих нарушений. И мы будем принимать меры по тому, чтобы или наши граждане полностью очистку таможенную провели, либо вывести эти машины, — уточнил представитель МВД.

За нарушение этого правила, по его данным, предусмотрена ответственность.

Да, в КоАП предусмотрено, что те машины, которые не прошли таможенную очистку, для них предусматривается ответственность вплоть до водворения на штрафстоянку. Они должны растаможить эти машины. По штрафам — я сейчас точно не помню, но, по моему, 20 МРП", — заключил Кожаев.

zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 15.01.2020 в 18:00:56   # 738880
Нихера не понял, так нужно выезжать на 30 дней в году из Казахстана если у меня российские номера или нет?
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  Wolfkz 15.01.2020 в 18:38:18   # 738884
Да кажется сами не знают что делать. Сначала дали фас. Потом посчитали сколько их не довольных будет. Испугались. Уменьшили до киргизких и армянских. )))
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  строитель 15.01.2020 в 20:02:33   # 738899
Правительство России ушло в отставку.
Весело
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  андремас 15.01.2020 в 20:37:51   # 738904
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  Ара горный 15.01.2020 в 23:00:50   # 738912
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  Skype 15.01.2020 в 23:05:23   # 738913
А с американскими номерами?
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  KAN13 15.01.2020 в 23:46:16   # 738918
Вы хотите чтобы правительство Америки ушло в отставку ? .
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  Софруджу 16.01.2020 в 00:11:25   # 738920
Я ещё знаю людей с белорусскими номерами. А как насчёт них?
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