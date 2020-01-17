Владельцы авто с иностранными номерами подали заявку на митинг

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danilov 17 Января 2020 в 09:36:26
Как сообщается на канале Аскара Шайгумарова в YouTube, "в Уральске группа граждан обратилась в акимат с заявлением на проведение митинга против ограничения использования автомашин с армянскими, российскими и кыргызскими номерами".
Один из мужчин на видео сообщил, что митинг планируется провести 25-26 января.
Кроме того, о планирующейся 19 января встрече владельцев авто с иностранным учетом заявили жители Актау.
Также в социальных сетях сообщается, что в Актобе водители собрались возле одного из торговых центров города.
Ранее СМИ сообщили, что находящиеся в Казахстане больше года армянские, кыргызские и российские автомобили окажутся вне закона и в ближайшее время полицейские начнут выдворять из страны автомобили с "чужими" номерами. В полиции отметили, что в страну было ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России.
В МВД обратились к казахстанцам, призвав зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете.
Позже первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что авто с российскими госномерами не попадают под ограничения, касающиеся транспорта с кыргызскими и армянскими номерами.
Затем в Комитете административной полиции сообщили, что владельцы автомобилей с российскими номерами равны в правах с владельцами авто из других стран ЕАЭС и точно так же должны регистрировать свой транспорт, при этом для регистрации авто не нужно выезжать за границу.
16 января министерство запустило прямую линию для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами за рубежом и ввезенного на территорию страны. Однако казахстанцы пожаловались на то, что не могут дозвониться и получить ответы на вопросы о правилах регистрации.
По данным ведомства, в страну ввезено более 170 тысяч единиц транспорта, зарегистрированного в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. За 2019 год такие машины в Казахстане нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Сумма штрафов составила более 1,1 миллиарда тенге.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vladeltsyi-avto-inostrannyimi-nomerami-podali-zayavku-miting-388914/
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Veacheslav 17.01.2020 в 16:35:45 # 739059