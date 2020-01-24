До конца года в Туркестане будет свой международный аэропорт

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философ 24 Января 2020 в 15:00:57
"Сегодня фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения. Закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.
Строительством нового международного аэропорта занимается турецкая компания YDA Group, и, как заверил ее генеральный директор Арслан Хусейн, он будет построен с использованием современных строительных технологий и международных стандартов. Терминал, общая площадь которого со взлетно-посадочной полосой составит 900 га, может обслуживать около 3 млн пассажиров в год.
https://vestikavkaza.ru/news/do-kontsa-goda-v-kazakhstanskom-turkestane-budet-svoy-mezhdunarodnyy-aeroport.html
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Цитата: Dron2191 от 24.01.2020 09:19:43
Зачем?%)
Зачем?%)
Я бы даже сказал, НАХУЯ ????
едридмадрид 24.01.2020 в 17:00:51 # 739681
Цитата: КЕДЫ от 24.01.2020 10:37:41
Посмотреть бы эскизный
Посмотреть бы эскизный
подожди немного
можешь потом даже стены не то что посмотреть, а потрогать
не ну если чисто : красивое здание .. полупустое .. .. тада нармуль ..
поглядеть бы на технико-экономическое обоснования сего проекта .. чо они там расписали ..
едридмадрид 24.01.2020 в 17:21:00 # 739688
Цитата: Yerla от 24.01.2020 11:14:14
современный международник .. действительно .. нахера он там с 3 млн пассажирами в год ? .. кто бля туда летать то будет .. ? .. туристы хлынут
современный международник .. действительно .. нахера он там с 3 млн пассажирами в год ? .. кто бля туда летать то будет .. ? .. туристы хлынут
скорее всего как транзитный хаб сделают,
кстати Туркестан как и Чимкент в географическом положении очень даже привлекателен
другое дело что СКАТ тянет с постройкой нового терминала в Шымкенте
" Меморандум о строительстве нового терминала между акиматом Шымкента и SCAT был подписан год назад ( 2018 году). Руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Старожилова отмечает, что у третьего мегаполиса страны уже во втором полугодии 2020 года появится просторный современный аэропорт, соответствующий всем международным стандартам."
я вот до нового года часто улетал и прилетал с нашего порта и сомневаюсь что в этом году я увижу такое в своём Чимкенте
едридмадрид 24.01.2020 в 17:30:39 # 739689
Цитата: КЕДЫ от 24.01.2020 10:37:41
Посмотреть бы эскизный
Посмотреть бы эскизный
в планах был такой порт в Туркестане
но так как он скорее всего ОЧЕНЬ затратный, то остановятся без авто въезда на второй уровень
едридмадрид 24.01.2020 в 17:33:02 # 739690
а вот вариант по-моему ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ