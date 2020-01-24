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В Казахстане
До конца года в Туркестане будет свой международный аэропорт
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философ 24 Января 2020 в 15:00:57
До конца текущего 2020 года в 16 км от города Туркестан, в поселке Шага, будет сдан в эксплуатацию строящийся там международный аэропорт: сейчас на его строительной площадке задействованы 302 строителя и 102 специальных транспортных средства, - сообщила пресс-служба акима Туркестанской области.

"Сегодня фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения. Закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Строительством нового международного аэропорта занимается турецкая компания YDA Group, и, как заверил ее генеральный директор Арслан Хусейн, он будет построен с использованием современных строительных технологий и международных стандартов. Терминал, общая площадь которого со взлетно-посадочной полосой составит 900 га, может обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

https://vestikavkaza.ru/news/do-kontsa-goda-v-kazakhstanskom-turkestane-budet-svoy-mezhdunarodnyy-aeroport.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dron2191 24.01.2020 в 15:19:43   # 739668
Зачем?%)
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  КЕДЫ 24.01.2020 в 16:37:41   # 739671
Посмотреть бы эскизный
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  строитель 24.01.2020 в 16:54:59   # 739677
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  строитель 24.01.2020 в 16:55:57   # 739679
В чимкенте лучше терминал постройте а не скотоприемник который сейчас есть
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  едридмадрид 24.01.2020 в 17:00:51   # 739681
Цитата: КЕДЫ от 24.01.2020 10:37:41
Посмотреть бы эскизный


подожди немного

можешь потом даже стены не то что посмотреть, а потрогать
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  Yerla 24.01.2020 в 17:14:14   # 739686
современный международник .. действительно .. нахера он там с 3 млн пассажирами в год ? .. кто бля туда летать то будет .. ? .. туристы хлынут

не ну если чисто : красивое здание .. полупустое .. .. тада нармуль ..

поглядеть бы на технико-экономическое обоснования сего проекта .. чо они там расписали ..
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  едридмадрид 24.01.2020 в 17:21:00   # 739688
Цитата: Yerla от 24.01.2020 11:14:14
современный международник .. действительно .. нахера он там с 3 млн пассажирами в год ? .. кто бля туда летать то будет .. ? .. туристы хлынут


скорее всего как транзитный хаб сделают,
кстати Туркестан как и Чимкент в географическом положении очень даже привлекателен

другое дело что СКАТ тянет с постройкой нового терминала в Шымкенте

" Меморандум о строительстве нового терминала между акиматом Шымкента и SCAT был подписан год назад ( 2018 году). Руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Старожилова отмечает, что у третьего мегаполиса страны уже во втором полугодии 2020 года появится просторный современный аэропорт, соответствующий всем международным стандартам."

я вот до нового года часто улетал и прилетал с нашего порта и сомневаюсь что в этом году я увижу такое в своём Чимкенте




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  едридмадрид 24.01.2020 в 17:30:39   # 739689
Цитата: КЕДЫ от 24.01.2020 10:37:41
Посмотреть бы эскизный


в планах был такой порт в Туркестане



но так как он скорее всего ОЧЕНЬ затратный, то остановятся без авто въезда на второй уровень
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  едридмадрид 24.01.2020 в 17:33:02   # 739690
вот такой порт скорее всего будет



а вот вариант по-моему ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ





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