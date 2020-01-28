В Казахстане приостановили 72-часовой безвизовый режим пребывания для граждан Китая

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danilov 28 Января 2020 в 16:41:23
Так, до 1 июля 2020 года в РК приостановлено действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза в части действия семидесятидвухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Казахстана.
Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Как сообщил ранее первый вице-министр иностранных дел Шахрат Нурышев, после вспышки коронавируса в Китае были усилены требования по оформлению виз для граждан КНР.
https://www.zakon.kz/5004713-v-kazahstane-priostanovili-72-chasovoy.html