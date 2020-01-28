«Желтые» номера для ввезенных из ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год

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danilov 28 Января 2020 в 17:03:25
«Вот примерный образец этого желтого номера, который могут получить все владельцы автомобилей с армянскими и кыргызскими номерами, и который будет действовать с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года», - сказал Кожаев на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, они будут выдаваться специализированными ЦОНами с указанием на номере 18-го региона, а регистрационные данные пропишут во временных техпаспортах с таким же сроком действия – до 1 марта 2021 года.
"Желтыми номерами и 18-м регионом мы хотим выделить эти автомобили из общей массы, чтобы мы визуально контролировали и вели учет. Учет транспортного средства проще определить по госномерам определенной серии. Это нам позволит упростить контроль", - пояснил Кожаев на брифинге СЦК.
"Если через год гражданин в силу каких-то обстоятельств не смог выполнить обязательства по регистрации, у нас нет запрета на снятие с регистрационного учета в связи с вывозом за пределы. Мы не ограничиваем. Он вправе снять и сдать желтые номера и техпаспорт. Ему возвращают его старые номера и техпаспорт, чтобы он смог вывезти транспорт из страны. Но по территории Казахстана после 1 марта 2021 года такие авто ездить не смогут", - пояснил Кожаев.
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