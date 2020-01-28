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В Казахстане
«Желтые» номера для ввезенных из ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год
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danilov 28 Января 2020 в 17:03:25
Тулкин Ташимов. «Желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год, заявил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.



«Вот примерный образец этого желтого номера, который могут получить все владельцы автомобилей с армянскими и кыргызскими номерами, и который будет действовать с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года», - сказал Кожаев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, они будут выдаваться специализированными ЦОНами с указанием на номере 18-го региона, а регистрационные данные пропишут во временных техпаспортах с таким же сроком действия – до 1 марта 2021 года.

"Желтыми номерами и 18-м регионом мы хотим выделить эти автомобили из общей массы, чтобы мы визуально контролировали и вели учет. Учет транспортного средства проще определить по госномерам определенной серии. Это нам позволит упростить контроль", - пояснил Кожаев на брифинге СЦК.

"Если через год гражданин в силу каких-то обстоятельств не смог выполнить обязательства по регистрации, у нас нет запрета на снятие с регистрационного учета в связи с вывозом за пределы. Мы не ограничиваем. Он вправе снять и сдать желтые номера и техпаспорт. Ему возвращают его старые номера и техпаспорт, чтобы он смог вывезти транспорт из страны. Но по территории Казахстана после 1 марта 2021 года такие авто ездить не смогут", - пояснил Кожаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.01.2020 в 18:57:49   # 739849
Блин, грамотно разрулили! Репект, можем ведь, когда захотим!
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  Walter 28.01.2020 в 19:07:12   # 739850
Не решение задачи
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  koshkoed 28.01.2020 в 21:19:16   # 739854
Что теперь "Ам" не надо будет заклеивать
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