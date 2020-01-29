Умер второй пилот Bek Air
danilov 28 Января 2020 в 23:43:20
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что пилот был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4 на амбулаторное лечение. "В поликлинике был под наблюдением врачей: кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18:00 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были проведены все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны"