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В Казахстане
Умер второй пилот Bek Air
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danilov 28 Января 2020 в 23:43:20
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что пилот был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4 на амбулаторное лечение. "В поликлинике был под наблюдением врачей: кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18:00 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были проведены все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 29.01.2020 в 09:44:54   # 739865
Что пилот, какой пилот, почему пилот?

А ещё умер помощник машиниста КТЖ..
И?

Бекэйр, модная тема
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  DuMoH 29.01.2020 в 09:45:44   # 739866
Добили его следователи, у него и так депрессия была, чувство вины, уверен, что и руководство авиакомпании оказывало на него давление
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  Софруджу 29.01.2020 в 10:19:58   # 739867
Как жаль. Царство небесное
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  bolatbol 29.01.2020 в 10:48:28   # 739868
Сдпбохарактерный. Рафик, который невиноуат, катался бы на лыжах.
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