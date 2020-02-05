Родители забыли ребенка на трассе в Кызылординской области

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danilov 05 Февраля 2020 в 10:53:07
Девятилетнего мальчика, одиноко бредущего ночью по трассе "Самара – Шыкент", обнаружили кызылординские полицейские, предает Today.kz.
Ребенка нашли между поселком Сунак-ата и 19 разъездом. Доставив его в отдел полиции, стали расспрашивать о том, как он оказался на дороге. Выяснилось, что мальчик не успел сесть в машину, а родители, не заметив этого, уехали.
"Он ехал со своими родителями, но по пути следования машина остановилась на стоянке и родители вышли из машины. В это же время их сын спал на заднем сиденье авто. Когда он почувствовал, что машина остановилась, он, полусонный вышел на улицу по нужде. Родители же не заметили этого, ошибочно думая, что их ребенок все еще спит, сели в машину и уехали", - рассказали в полиции.
Стражи порядка приступили к поисково-розыскным мероприятиям родителей ребенка. Сотрудники срочно дали по всем постам ориентировку на автомобиль марки "Лада-Веста" серебристого цвета. Вскоре на одной из автостоянок была найдена машина родителей мальчика.
"Полицейские вернули удивленным родителям их сына живым и здоровым. Лишь только в тот момент они узнали о том, что из-за их невнимательности мальчик остался на трассе совсем один", - отметили в департаменте полиции.
http://today.kz/news/kazahstan/2020-02-04/791446-roditeli-zabyili-rebenka-na-trasse-v-kyizyilordinskoj-oblasti/
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Цитата: Даун от 05.02.2020 05:56:03
И такое бывает
И такое бывает
Я знаю два таких случая произошедших с моими знакомыми. Оба произошли ночью и зимой в буран.
В первом зятек оставил свою тещу на трассе
Вышел отряхнуть дворники, так теща решила воспользоваться остановкой, чтобы сходить по нужде. Зятек дворники отряхнул, сел и поехал. Через полчаса проснувшаяся жена завопила "где мама"? а теща потихоньку брела им навстречу.
Второй случай пострашнее, потому как произошел на Иргизе зимой. Жена знакомого спала на заднем сиденье и тоже решила воспользоваться остановкой. Муж только через минут 10 заметил что задняя дверь недозакрыта, хотел рявкнуть на жену, а ее нет.
Так что предупреждайте когда выходите.
Это... Ему удалось рявкнуть-то или все закончилось печально?
Цитата: Versus от 05.02.2020 07:03:12Поддерживаю.
Да ну нафиг...я бы их штрафанул.я в городе езжу 10 раз оглядываюсь на автокресло все ли хорошо. Как же им повезло. Олени
Да ну нафиг...я бы их штрафанул.я в городе езжу 10 раз оглядываюсь на автокресло все ли хорошо. Как же им повезло. Олени
Так что предупреждайте когда выходите.
Надо прежде всего перед тем, как тронуться, убедиться что все пассажиры на месте и пристегнуты.
Я не тронусь пока не удостоверюсь, что дети пристегнуты...
Цитата: Zoggyla от 05.02.2020 06:32:50
Pole13 05.02.2020 в 12:30:46 # 740366
Это... Ему удалось рявкнуть-то или все закончилось печально?
Pole13 05.02.2020 в 12:30:46 # 740366
Это... Ему удалось рявкнуть-то или все закончилось печально?
Всё закончилось истерикой
Цитата: Pole13 от 05.02.2020 06:30:46а с тёщей всё хорошо закончилось, или вернулась?
Я знаю два таких случая произошедших с моими знакомыми. Оба произошли ночью и зимой в буран.
В первом зятек оставил свою тещу на трассе
Вышел отряхнуть дворники, так теща решила воспользоваться остановкой, чтобы сходить по нужде. Зятек дворники отряхнул, сел и поехал. Через полчаса проснувшаяся жена завопила "где мама"? а теща потихоньку брела им навстречу.
Второй случай пострашнее, потому как произошел на Иргизе зимой. Жена знакомого спала на заднем сиденье и тоже решила воспользоваться остановкой. Муж только через минут 10 заметил что задняя дверь недозакрыта, хотел рявкнуть на жену, а ее нет.
Так что предупреждайте когда выходите.
Цитата: Даун от 05.02.2020 05:56:03
И такое бывает
И такое бывает
Я знаю два таких случая произошедших с моими знакомыми. Оба произошли ночью и зимой в буран.
В первом зятек оставил свою тещу на трассе
Вышел отряхнуть дворники, так теща решила воспользоваться остановкой, чтобы сходить по нужде. Зятек дворники отряхнул, сел и поехал. Через полчаса проснувшаяся жена завопила "где мама"? а теща потихоньку брела им навстречу.
Второй случай пострашнее, потому как произошел на Иргизе зимой. Жена знакомого спала на заднем сиденье и тоже решила воспользоваться остановкой. Муж только через минут 10 заметил что задняя дверь недозакрыта, хотел рявкнуть на жену, а ее нет.
Так что предупреждайте когда выходите.