Родители забыли ребенка на трассе в Кызылординской области

Цитата: Даун от

И такое бывает И такое бывает

Я знаю два таких случая произошедших с моими знакомыми. Оба произошли ночью и зимой в буран.В первом зятек оставил свою тещу на трассеВышел отряхнуть дворники, так теща решила воспользоваться остановкой, чтобы сходить по нужде. Зятек дворники отряхнул, сел и поехал. Через полчаса проснувшаяся жена завопила "где мама"?а теща потихоньку брела им навстречу.Второй случай пострашнее, потому как произошел на Иргизе зимой. Жена знакомого спала на заднем сиденье и тоже решила воспользоваться остановкой. Муж только через минут 10 заметил что задняя дверь недозакрыта, хотел рявкнуть на жену, а ее нет.Так что предупреждайте когда выходите.