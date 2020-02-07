Взяточникам могут отменить штрафы и досрочное освобождение в Казахстане

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danilov 07 Февраля 2020 в 10:35:13
По его словам, такие поправки решено инициировать в связи с обращениями жителей страны, которые, как отметил Бектенов, недовольны тем, что коррупционеры, не отбыв весь назначенный судом срок, выходят на свободу условно-досрочно или же вовсе могут уйти от ответственности, выплатив штраф.
Специалист сообщил, что в настоящее время ведомством разработаны поправки, согласно которым могут быть отменены такие послабления, как выплата штрафов, кратных сумме взятки, выход из стен исправительных учреждений по УДО, а также отбывание наказания в учреждении минимальной безопасности.
Отмена будет касаться лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие правонарушения в области коррупции. Кроме того, Бектенов предложил усилить наказание для судей и сотрудников правоохранительных органов, так как они обладают более серьезным статусом, чем другие госслужащие, и решают судьбы людей.
Сейчас эти предложения уже находятся на стадии согласования в соответствующих госорганах.
Напомним, что ранее глава АПК Алик Шпекбаев сообщил, что коррупционеры начали штрафы воспринимать, как индульгенцию.
Шпекбаев также сообщал, что жители страны, сообщившие о факте коррупции, смогут получить до 10 млн тенге в качестве вознаграждения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Отмена будет касаться лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие правонарушения в области коррупции.
Это лазейка, так что ничего не изменится
Цитата: htmaker от 07.02.2020 05:21:41
Quote:
Это лазейка, так что ничего не изменится
Quote:
Отмена будет касаться лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие правонарушения в области коррупции.
Это лазейка, так что ничего не изменится
Практичный 07.02.2020 в 13:36:19 # 740581
Цитата: KAN13 от 07.02.2020 07:33:42Вы это чего?! Их сжигать надо! Чтоб заразу уничтожить
Это всё от лукавого , надо перенимать опыт китайских товарищей слегка его модернизировав , коррупционеров расстреливать конечно не надо , а вот вводить их в медикаментозную кому с последующим изъятием донорских органов для нуждающихся граждан РК , давно пора . Эта мера решит две проблемы в стране , первая - это исчезнет дефицит донорских органов в стране , на что постоянно жалуется минздрав и частично закроется вторая проблема это - численность поголовья казнокрадов , взяточников и прочей нечисти .
Это всё от лукавого , надо перенимать опыт китайских товарищей слегка его модернизировав , коррупционеров расстреливать конечно не надо , а вот вводить их в медикаментозную кому с последующим изъятием донорских органов для нуждающихся граждан РК , давно пора . Эта мера решит две проблемы в стране , первая - это исчезнет дефицит донорских органов в стране , на что постоянно жалуется минздрав и частично закроется вторая проблема это - численность поголовья казнокрадов , взяточников и прочей нечисти .
Это Вы чего ? , предлагаете утилизировать такой шикарный биоматериал ? , извините , это расточительство .
Цитата: KAN13 от 07.02.2020 07:44:14образ жизни этих людей очень редко способствует качественному сохраненению донорских материалов. В частности печени и почек. Думаю из них могут получиться очень качественные удобрения.
Это Вы чего ? , предлагаете утилизировать такой шикарный биоматериал ? , извините , это расточительство .
Это Вы чего ? , предлагаете утилизировать такой шикарный биоматериал ? , извините , это расточительство .