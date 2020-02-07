 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Взяточникам могут отменить штрафы и досрочное освобождение в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Февраля 2020 в 10:35:13
Также наказание могут усилить для судей. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя ведомства Олжас Бектенов в мажилисе парламента.

По его словам, такие поправки решено инициировать в связи с обращениями жителей страны, которые, как отметил Бектенов, недовольны тем, что коррупционеры, не отбыв весь назначенный судом срок, выходят на свободу условно-досрочно или же вовсе могут уйти от ответственности, выплатив штраф.

Специалист сообщил, что в настоящее время ведомством разработаны поправки, согласно которым могут быть отменены такие послабления, как выплата штрафов, кратных сумме взятки, выход из стен исправительных учреждений по УДО, а также отбывание наказания в учреждении минимальной безопасности.

Отмена будет касаться лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие правонарушения в области коррупции. Кроме того, Бектенов предложил усилить наказание для судей и сотрудников правоохранительных органов, так как они обладают более серьезным статусом, чем другие госслужащие, и решают судьбы людей.

Сейчас эти предложения уже находятся на стадии согласования в соответствующих госорганах.

Напомним, что ранее глава АПК Алик Шпекбаев сообщил, что коррупционеры начали штрафы воспринимать, как индульгенцию.

Шпекбаев также сообщал, что жители страны, сообщившие о факте коррупции, смогут получить до 10 млн тенге в качестве вознаграждения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 07.02.2020 в 10:39:31   # 740573
Надеюсь примут этот закон, он нам очень нужен, можно даже ужесточить раз так в 10. При Токаеве вижу положительные стороны, молодец.
поощрить (1) | покарать
  htmaker 07.02.2020 в 11:21:41   # 740575
Quote:
Отмена будет касаться лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие правонарушения в области коррупции.

Это лазейка, так что ничего не изменится
поощрить (2) | покарать
  jumanjiqz 07.02.2020 в 12:51:28   # 740578
Цитата: htmaker от 07.02.2020 05:21:41
Quote:
Отмена будет касаться лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие правонарушения в области коррупции.

Это лазейка, так что ничего не изменится


поощрить | покарать
  KAN13 07.02.2020 в 13:33:42   # 740580
Это всё от лукавого , надо перенимать опыт китайских товарищей слегка его модернизировав , коррупционеров расстреливать конечно не надо , а вот вводить их в медикаментозную кому с последующим изъятием донорских органов для нуждающихся граждан РК , давно пора . Эта мера решит две проблемы в стране , первая - это исчезнет дефицит донорских органов в стране , на что постоянно жалуется минздрав и частично закроется вторая проблема это - численность поголовья казнокрадов , взяточников и прочей нечисти .
поощрить (3) | покарать
  Практичный 07.02.2020 в 13:36:19   # 740581
Цитата: KAN13 от 07.02.2020 07:33:42
Это всё от лукавого , надо перенимать опыт китайских товарищей слегка его модернизировав , коррупционеров расстреливать конечно не надо , а вот вводить их в медикаментозную кому с последующим изъятием донорских органов для нуждающихся граждан РК , давно пора . Эта мера решит две проблемы в стране , первая - это исчезнет дефицит донорских органов в стране , на что постоянно жалуется минздрав и частично закроется вторая проблема это - численность поголовья казнокрадов , взяточников и прочей нечисти .
Вы это чего?! Их сжигать надо! Чтоб заразу уничтожить
поощрить | покарать
  KAN13 07.02.2020 в 13:44:14   # 740582

Это Вы чего ? , предлагаете утилизировать такой шикарный биоматериал ? , извините , это расточительство .
поощрить (2) | покарать
  Manitu 07.02.2020 в 14:20:14   # 740586
Цитата: KAN13 от 07.02.2020 07:44:14

Это Вы чего ? , предлагаете утилизировать такой шикарный биоматериал ? , извините , это расточительство .
образ жизни этих людей очень редко способствует качественному сохраненению донорских материалов. В частности печени и почек. Думаю из них могут получиться очень качественные удобрения.
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь