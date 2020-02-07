Взяточникам могут отменить штрафы и досрочное освобождение в Казахстане

Это всё от лукавого , надо перенимать опыт китайских товарищей слегка его модернизировав , коррупционеров расстреливать конечно не надо , а вот вводить их в медикаментозную кому с последующим изъятием донорских органов для нуждающихся граждан РК , давно пора . Эта мера решит две проблемы в стране , первая - это исчезнет дефицит донорских органов в стране , на что постоянно жалуется минздрав и частично закроется вторая проблема это - численность поголовья казнокрадов , взяточников и прочей нечисти .