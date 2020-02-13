Сигареты могут убрать с витрин

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danilov 13 Февраля 2020 в 11:19:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
petropavlovs 13.02.2020 в 16:44:28 # 741142
Цитата: старик от 13.02.2020 12:59:41Злостные будут растить высокосортный табак, а не покупать эту шнягу, которую от стыда прятать нужно, а не от волюнтаризма законодателей)))
По моему если курильщик захочет купить, он купит хоть где. Имитация деятельности и "заботы" о здоровье нации.
По моему если курильщик захочет купить, он купит хоть где. Имитация деятельности и "заботы" о здоровье нации.