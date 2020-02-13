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В Казахстане
Сигареты могут убрать с витрин
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danilov 13 Февраля 2020 в 11:19:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.02.2020 в 11:40:53   # 741079
Почему бы не убрать презервативы тоже в свете демографической политики?
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  Kol 13.02.2020 в 13:10:31   # 741093
Да да, только через аптеки продавать, как наркозависимым.
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  DuMoH 13.02.2020 в 14:44:30   # 741108
Насвай пусть сначала уберут с продажи!
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  petropavlovs 13.02.2020 в 16:44:28   # 741142
Ну у вас же Россия для примера есть. Убрали там и что? А ничего не поменялось. У нас вон с фарами днём катаемся, что аварийность снизилась? Как болтать и циферки приводить, так горазды. А как примеры посмотреть, так не можем.
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  Fototur 13.02.2020 в 17:31:20   # 741144
В итоге увеличится количество потребителей снюсов и прочей хрени. Статистика по сигаретам даст результат, а этих никто считать не будет. Главное на бумаге хорошие показатели.
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  старик 13.02.2020 в 18:59:41   # 741150
По моему если курильщик захочет купить, он купит хоть где. Имитация деятельности и "заботы" о здоровье нации.
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  Zoggyla 13.02.2020 в 19:09:59   # 741154
Цитата: старик от 13.02.2020 12:59:41
По моему если курильщик захочет купить, он купит хоть где. Имитация деятельности и "заботы" о здоровье нации.
Злостные будут растить высокосортный табак, а не покупать эту шнягу, которую от стыда прятать нужно, а не от волюнтаризма законодателей)))
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