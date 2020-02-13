КСК скоро не будет. А что взамен?

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danilov 13 Февраля 2020 в 11:22:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 13.02.2020 в 14:23:29 # 741104
в Чимкенте есть КСК ?
в новых ЖК есть точно
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:15:51КСК работает по мере извлекаемых денег от жителей, у нас нормально работает, а если ты хочешь чтобы КСК работали как ошпаренные - готов ли ты платить за это бешеные бабки? Или думаешь: ты за бесплатно работать не должен, а кто-то только об этом мечтает?
Что делает на сегодняшний день КСК? А ничего не делает. Деньги собирает, а куда девает? Никто не ответит. Предоставляют формальные отчеты. Короче говоря ни о чем. А в Чимкенте есть КСК ?
Что делает на сегодняшний день КСК? А ничего не делает. Деньги собирает, а куда девает? Никто не ответит. Предоставляют формальные отчеты. Короче говоря ни о чем. А в Чимкенте есть КСК ?