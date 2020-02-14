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В Казахстане
Больше 8 миллиардов потратит Казахстан на перепись населения в 2020-м
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danilov 14 Февраля 2020 в 11:12:22
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Teamline
14.02.2020 в 11:39:56
# 741198
ЗАЧЕЕЕМ просто на базе посмотрите сколько удостоверение и все 8млрд КАРЛ
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taraz1974
14.02.2020 в 11:45:00
# 741199
У детей нет удостоверений. По базе ЕГОВ по ИИН надо пробить. Там же вся информация сидит. Очередной распил бабла.
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