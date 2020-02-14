 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Больше 8 миллиардов потратит Казахстан на перепись населения в 2020-м
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Февраля 2020 в 11:12:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Teamline 14.02.2020 в 11:39:56   # 741198
ЗАЧЕЕЕМ просто на базе посмотрите сколько удостоверение и все 8млрд КАРЛ
поощрить | покарать
  taraz1974 14.02.2020 в 11:45:00   # 741199
У детей нет удостоверений. По базе ЕГОВ по ИИН надо пробить. Там же вся информация сидит. Очередной распил бабла.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь