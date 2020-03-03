Погранслужбу КНБ могут реорганизовать в Казахстане

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KAN13 03 Марта 2020 в 13:33:21
Ниже NUR.KZ публикует текст проекта указа главы государства «О некоторых вопросах Комитета нацбезопасности РК». В документе говорится, что президент постановляет:
Реорганизовать республиканское госучреждение «Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК» (для служебного пользования). Реорганизовать республиканские госучреждения Пограничной службы согласно приложению 1 к настоящему указу (для служебного пользования). Переименовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы согласно приложению 2 к настоящему указу (для служебного пользования), после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 2 настоящего указа. Комитету нацбезопасности РК в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие мер, вытекающих из настоящего указа. Напомним, что Погранслужба — эта спецслужба, которая охраняет и защищает госграницу Казахстана, призвана пресекать посягательства на суверенитет и территориальную целостность РК. Наряду со Службой спецназначения «А» и Службой правительственной связи входит в структуру КНБ.
источник: Nur.kz