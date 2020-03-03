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В Казахстане
Погранслужбу КНБ могут реорганизовать в Казахстане
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KAN13 03 Марта 2020 в 13:33:21
КНБ подготовил проект указа президента Касым-Жомарта Токаева, согласно которому планируется реорганизовать Пограничную служба Комитета нацбезопасности РК. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 марта текущего года.

Ниже NUR.KZ публикует текст проекта указа главы государства «О некоторых вопросах Комитета нацбезопасности РК». В документе говорится, что президент постановляет:

Реорганизовать республиканское госучреждение «Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК» (для служебного пользования). Реорганизовать республиканские госучреждения Пограничной службы согласно приложению 1 к настоящему указу (для служебного пользования). Переименовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы согласно приложению 2 к настоящему указу (для служебного пользования), после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 2 настоящего указа. Комитету нацбезопасности РК в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие мер, вытекающих из настоящего указа. Напомним, что Погранслужба — эта спецслужба, которая охраняет и защищает госграницу Казахстана, призвана пресекать посягательства на суверенитет и территориальную целостность РК. Наряду со Службой спецназначения «А» и Службой правительственной связи входит в структуру КНБ.

источник: Nur.kz
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  неаполь 03.03.2020 в 20:18:13   # 742109
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