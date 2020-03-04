Поручение Токаева о переносе выходных дней: 9 марта госслужащие будут отдыхать

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danilov 04 Марта 2020 в 14:06:18
9 марта будет выходным днём для всех казахстанцев, в том числе и для государственных служащих, несмотря на поручение главы государства о переносе выходных дней. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной службы АДГС Думан Абилев.
"Поручение Правительству и Администрации президента проработать этот вопрос о переносе было получено только вчера. В настоящее время в канцелярии премьер-министра проводится совещание с заинтересованными госорганами для выработки единых подходов для исполнения поручения и соблюдения законодательных норм. Этот вопрос прорабатывается, и будет принято решение", – сказал Думан Абилев.
Он отметил, что новые правила, возможно, будут касаться только отдельных категорий государственных служащих, например, сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы они в праздничные дни обеспечивали общественный порядок.
На вопрос о том, будут ли госслужащие отдыхать в понедельник, 9 марта, Думан Абилев ответил утвердительно.
"Да, сначала нужно внести в Закон "О праздниках в РК" изменения, чтобы работали госслужащие", – сказал он.
3 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и Администрации президента пересмотреть действующий порядок переноса выходных дней для госслужащих. Он заявил, что если праздничный день совпадает с воскресеньем и следующий день (понедельник) объявляется выходным, для государственных служащих он должен быть рабочим.
https://informburo.kz/novosti/poruchenie-tokaeva-o-perenose-vyhodnyh-dney-9-marta-gossluzhashchie-budut-otdyhat-102925.html