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В Казахстане
Полиция Казахстана отслеживает критику в свой адрес с помощью специальной программы
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философ 06 Марта 2020 в 09:01:17
В МВД Республики Казахстан отследили свыше 27 тыс. критических сообщений о деятельности полиции, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
«В режиме реального времени отслеживаем оценку нашей работы – выявлено порядка 85 тыс. положительных и свыше 27 тыс. критических сообщений о деятельности полиции», — сообщил Тургумбаев в пятницу в ходе правительственного часа в сенате.
По его словам, внедрена автоматизированная мониторинговая система информационного пространства IMAS, посредством которой обработано порядка 8,5 млн. публикаций – около 24 тыс. публикаций в сутки.

КазТАГ – Махамбет Абжан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 06.03.2020 в 09:09:04   # 742317
И кто же это интересно их 85000 раз похвалил?
Вот же чесать любят
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  Практичный 06.03.2020 в 09:39:25   # 742322
Цитата: alpha_portal от 06.03.2020 03:09:04
И кто же это интересно их 85000 раз похвалил?
Вот же чесать любят
где матом не крыши,считают положительным
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  DKZ 06.03.2020 в 10:11:16   # 742327
И это за сутки . . .
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