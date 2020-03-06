Полиция Казахстана отслеживает критику в свой адрес с помощью специальной программы

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философ 06 Марта 2020 в 09:01:17
«В режиме реального времени отслеживаем оценку нашей работы – выявлено порядка 85 тыс. положительных и свыше 27 тыс. критических сообщений о деятельности полиции», — сообщил Тургумбаев в пятницу в ходе правительственного часа в сенате.
По его словам, внедрена автоматизированная мониторинговая система информационного пространства IMAS, посредством которой обработано порядка 8,5 млн. публикаций – около 24 тыс. публикаций в сутки.
КазТАГ – Махамбет Абжан
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 06.03.2020 в 09:09:04 # 742317
Вот же чесать любят
Практичный 06.03.2020 в 09:39:25 # 742322
Цитата: alpha_portal от 06.03.2020 03:09:04где матом не крыши,считают положительным
И кто же это интересно их 85000 раз похвалил?
Вот же чесать любят
И кто же это интересно их 85000 раз похвалил?
Вот же чесать любят