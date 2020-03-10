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В Казахстане
Казахстан ждет появления коронавируса в стране через несколько дней – Бекшин
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danilov 10 Марта 2020 в 17:29:01
Первый случай коронавирусной инфекции может быть зафиксирован в Казахстане в период с 11 по 16 марта, плюс неделя, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

«По нашему прогнозу где-то с 11 – 16 (марта – V) у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс минус одна неделя туда», - заявил Бекшин.

Он подчеркнул, что как только у нас появится коронавирус, «мы сразу введем специальные мероприятия».

В кулуарах он уточнил, что это не прогноз Минздрава, а «математическое моделирование ученых».

«Мы работу сейчас проводим и по текущей ситуации и прогнозирование делаем. Это не значит, прогнозы – вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет, но когда неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10, и 16 марта, но это прогноз. Прогнозы – это вещь такая, что могут и не состояться», - сказал он.

Отвечая на вопрос, на чем основаны эти прогнозы, Бекшин сказал: «Это математическое моделирование ученых. Они разрабатывают, есть специальные формулы, они прогнозы делают».

https://vlast.kz/novosti/37610-kazahstan-zdet-poavlenia-koronavirusa-v-strane-cerez-neskolko-dnej-beksin.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Snake666 10.03.2020 в 17:48:41   # 742563
"у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране" Дождались, ёбта!
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  Versus 10.03.2020 в 18:14:05   # 742568
Расслабьтесь мне кажется он уже давно у нас
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  KAN13 10.03.2020 в 18:28:09   # 742570

Появится очередной надуманный повод для ослабления нацвалюты .
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  jovian_sky 10.03.2020 в 18:32:35   # 742571
Просто у нас с медициной так все плохо, что вирус не успевает сделать свое темное дело.
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  Практичный 10.03.2020 в 19:42:36   # 742579
Это нам так намекнули- придётся признаваться что он есть у нас.на карте короновирус есть везде кроме кз
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  KapitanNemo 10.03.2020 в 20:49:49   # 742583
Мне кажется казахстанцы после всего пережитого приобрели бронебойный иммунитет. Желаю всем крепкого здоровья.
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