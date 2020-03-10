Казахстан ждет появления коронавируса в стране через несколько дней – Бекшин

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danilov 10 Марта 2020 в 17:29:01
«По нашему прогнозу где-то с 11 – 16 (марта – V) у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс минус одна неделя туда», - заявил Бекшин.
Он подчеркнул, что как только у нас появится коронавирус, «мы сразу введем специальные мероприятия».
В кулуарах он уточнил, что это не прогноз Минздрава, а «математическое моделирование ученых».
«Мы работу сейчас проводим и по текущей ситуации и прогнозирование делаем. Это не значит, прогнозы – вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет, но когда неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10, и 16 марта, но это прогноз. Прогнозы – это вещь такая, что могут и не состояться», - сказал он.
Отвечая на вопрос, на чем основаны эти прогнозы, Бекшин сказал: «Это математическое моделирование ученых. Они разрабатывают, есть специальные формулы, они прогнозы делают».
https://vlast.kz/novosti/37610-kazahstan-zdet-poavlenia-koronavirusa-v-strane-cerez-neskolko-dnej-beksin.html
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Появится очередной надуманный повод для ослабления нацвалюты .
jovian_sky 10.03.2020 в 18:32:35 # 742571
Практичный 10.03.2020 в 19:42:36 # 742579
KapitanNemo 10.03.2020 в 20:49:49 # 742583