Каникулы для школьников объявили в Казахстане с 16 марта

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Марта 2020 в 12:45:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.03.2020 в 13:48:59 # 742743
Цитата: alpha_portal от 12.03.2020 07:48:59М-да, банкоматы становятся ударным инструментом коронавируса и не только для бабушек.
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
Цитата: alpha_portal от 12.03.2020 07:48:59
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
А кто эту пенсию будет всем разводить, октябрята!? Кому щас можно доверить крупные суммы, не в СССР же живем!? Вы когда генерируете подобные идеи, вы хотя бы механизм действия предложите какую нибудь, а то толку от нее, как от шпаргалки после экзамена!
Цитата: alpha_portal от 12.03.2020 07:48:59
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
Точно подмечено
Цитата: shlenchak от 12.03.2020 12:17:38
Мне вот интересно кинотеатры закрыли, а то что в том же торговом центре людей в десятки раз больше чем в кинотеатре (тем более с нынешними ценами на билеты) это ни кого не волнует??
Мне вот интересно кинотеатры закрыли, а то что в том же торговом центре людей в десятки раз больше чем в кинотеатре (тем более с нынешними ценами на билеты) это ни кого не волнует??
Да фиг с ним с этими кинотеатрами, торговыми центрами, лучше бы за общественные транспорты взялись бы, вот где самая большая антисанитария, все условия для заражения!
Дядя Степа 12.03.2020 в 21:32:14 # 742775
Цитата: Pole13 от 12.03.2020 13:13:34
Сделал запас по продуктам на месяц, а то что то боязно. Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
Сделал запас по продуктам на месяц, а то что то боязно. Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
А может вся это лабуда с вирусом и было затеяна чтобы лавки в магазинах опустошались???
Цитата: Pole13 от 12.03.2020 13:13:34С Германии тоже намедни видео с полупустыми полками прислали.
Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
Что говорит не только о запасении впрок, но и подсказывает, что при карантине разрушаются логистические цепочки...
Цитата: Пришелец от 12.03.2020 15:49:13Так как хлеб - скоропортящийся продукт, то лучше комбинация мука + хлебопечка.
тушенка и хлеба с луком. а в принципе пост ща
тушенка и хлеба с луком. а в принципе пост ща
Запас масла можно как и мясо в морозилке сохранить...
Цитата: Ал от 12.03.2020 15:40:51
Что говорит не только о запасении впрок, но и подсказывает, что при карантине разрушаются логистические цепочки...
Цитата: Pole13 от 12.03.2020 13:13:34С Германии тоже намедни видео с полупустыми полками прислали.
Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
Что говорит не только о запасении впрок, но и подсказывает, что при карантине разрушаются логистические цепочки...
Сейчас был в супермаркете фиркан, полки с макаронами, мукой заметно опустели. Рис только на развес, упакованного нет, тушенку акционную всю разобрали. На кассе очереди. Но в целом можно сказать паники нет.