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В Казахстане
Каникулы для школьников объявили в Казахстане с 16 марта
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danilov 12 Марта 2020 в 12:45:26
"Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов", - заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 12.03.2020 в 13:08:33   # 742739
Вот это правильно!И не каникулы, а карантин.
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  alpha_portal 12.03.2020 в 13:48:59   # 742743
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
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  Zoggyla 12.03.2020 в 14:36:58   # 742745
Цитата: alpha_portal от 12.03.2020 07:48:59
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом
М-да, банкоматы становятся ударным инструментом коронавируса и не только для бабушек.
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  jumanjiqz 12.03.2020 в 14:55:46   # 742749
Цитата: alpha_portal от 12.03.2020 07:48:59
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом

А кто эту пенсию будет всем разводить, октябрята!? Кому щас можно доверить крупные суммы, не в СССР же живем!? Вы когда генерируете подобные идеи, вы хотя бы механизм действия предложите какую нибудь, а то толку от нее, как от шпаргалки после экзамена!
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  Гвоздь 12.03.2020 в 16:36:49   # 742756
Цитата: alpha_portal от 12.03.2020 07:48:59
Еще бы пенсию на дом организовали всем бы. Чтобы бабушки не шлялись и не заражались. Они ж в основном под ударом

Точно подмечено
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  Рамзес 12.03.2020 в 17:13:46   # 742757
Да нет ни какого корона вируса -передел пирога.
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  shlenchak 12.03.2020 в 18:17:38   # 742762
Мне вот интересно кинотеатры закрыли, а то что в том же торговом центре людей в десятки раз больше чем в кинотеатре (тем более с нынешними ценами на билеты) это ни кого не волнует??
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  kkafp 12.03.2020 в 19:11:25   # 742769
Правильно сделали, молодцы. Осторожность не помешает.
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  Pole13 12.03.2020 в 19:13:34   # 742770
Сделал запас по продуктам на месяц, а то что то боязно. Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
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  X-Daemon 12.03.2020 в 21:20:52   # 742773
Цитата: shlenchak от 12.03.2020 12:17:38
Мне вот интересно кинотеатры закрыли, а то что в том же торговом центре людей в десятки раз больше чем в кинотеатре (тем более с нынешними ценами на билеты) это ни кого не волнует??

Да фиг с ним с этими кинотеатрами, торговыми центрами, лучше бы за общественные транспорты взялись бы, вот где самая большая антисанитария, все условия для заражения!
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  Дядя Степа 12.03.2020 в 21:32:14   # 742775
Цитата: Pole13 от 12.03.2020 13:13:34
Сделал запас по продуктам на месяц, а то что то боязно. Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки

А может вся это лабуда с вирусом и было затеяна чтобы лавки в магазинах опустошались???
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  Ал 12.03.2020 в 21:40:51   # 742776
Цитата: Pole13 от 12.03.2020 13:13:34
Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
С Германии тоже намедни видео с полупустыми полками прислали.
Что говорит не только о запасении впрок, но и подсказывает, что при карантине разрушаются логистические цепочки...
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  Пришелец 12.03.2020 в 21:49:13   # 742779
тушенка и хлеба с луком. а впринципе пост ща
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  Ал 12.03.2020 в 21:51:18   # 742780
Цитата: Пришелец от 12.03.2020 15:49:13
тушенка и хлеба с луком. а в принципе пост ща
Так как хлеб - скоропортящийся продукт, то лучше комбинация мука + хлебопечка.
Запас масла можно как и мясо в морозилке сохранить...
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  Pole13 12.03.2020 в 21:56:31   # 742781
Цитата: Ал от 12.03.2020 15:40:51
Цитата: Pole13 от 12.03.2020 13:13:34
Друг присылал фото с Польши, в магазинах пустые полки
С Германии тоже намедни видео с полупустыми полками прислали.
Что говорит не только о запасении впрок, но и подсказывает, что при карантине разрушаются логистические цепочки...

Сейчас был в супермаркете фиркан, полки с макаронами, мукой заметно опустели. Рис только на развес, упакованного нет, тушенку акционную всю разобрали. На кассе очереди. Но в целом можно сказать паники нет.
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  Ал 12.03.2020 в 22:10:01   # 742783
Если кто решил делать запасы, то стоит учесть сроки хранения скоропортящихся продуктов. Как и то, что слишком большие запасы круп делать нецелесообразно, так как жучки заводятся...
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  Васяй 12.03.2020 в 23:09:59   # 742788
В Магнумах и Фирканах Хозяева довольны.Полугодовалая выручка за 10 дней!Это как цветы на 8 марта!
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