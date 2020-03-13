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В Казахстане
Как и обещали. Минздрав РК сообщил о первых двух случаях коронавируса
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danilov 13 Марта 2020 в 14:56:06
Минздрав Казахстана объявил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. Заболели два человека, которые приехали на родину из Германии 9 и 12 марта, объявил министр Елжан Биртанов.

Оба изолированы в инфекционной больнице в Алма-Ате. Клинических симптомов ОРВИ у них нет, они чувствуют себя хорошо. Их контакты установлены, с этими людьми ведется необходимая работа.

«Как известно, мы три месяца вели борьбу напряженную с коронавирусной инфекцией, чтобы она не попала в нашу страну. Минздрав, правительство, местные исполнительные органы все необходимые мероприятия предпринимали для того, чтобы не допустить ввоза и препятствовать распространению этой инфекции. К сожалению, вынужден сообщить, что сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение – положительный результат у двух наших граждан. Граждане РК прибыли из Германии, и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию.

Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэидемические меры, в том числе, изоляция, наблюдение.

Мы не можем персональные данные пациентов раскрывать. Мужчина и женщина. Прибыли они из Германии, первый пациент прибыл 9 числа, то есть, до запрета и перевода Германии в первую категорию. Второй пациент прибыл 12 числа. То есть прошлым вечером, сегодня ночью. В соответствии с действующим алгоритмом те, кто были 9 числа въехали, этим бортом 73 пассажира, они сразу установлены, списки у нас есть, где они находятся, мы знаем, они находятся у нас под наблюдением. В соответствии с алгоритмом мы сейчас приступаем к их изоляции, то есть к поиску и помещения их в соответствующие карантинные объекты. Это не больные люди, они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Если у них будут симптомы, мы будем их обследовать.

На данный момент решение по введению ЧС принимают акимы регионов. Разумеется, мы работам в тесном контакт. На данный момент такой необходимости нет. если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то, возможно, будет принято такое решение»

https://www.facebook.com/ortcomkz/videos/3014559868596002
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 13.03.2020 в 15:04:48   # 742838
Бабло на борьбу надо отрабатывать, вирус должен был приехать со дня на день, все по расписанию.
Дожились, возможно вокруг смертельная опасность, а м не верим ни единому слову чиновников, абсолютное неверие.
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  Алматынец 13.03.2020 в 15:15:26   # 742839
По моему здесь с самого начала КНБ должен был все контролировать, а не эти клоуны из Минздрава и СЭС. Три месяца никакого контроля кроме заполнения бумажек в аэропорту не было. Да и эти бумажки никто не проверял, а просто собирали лишь бы было заполнено. Уверен что и пассажиры этих двух рейсов тоже заполнили эти бумажки от балды и сейчас их уже не найдешь.
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  jumanjiqz 13.03.2020 в 15:51:20   # 742843
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  htmaker 13.03.2020 в 16:35:34   # 742847
Как близкие соседи Китая стоило задуматься про карантин одними из первых, а не ждать пока кипишь растянется по всему материку
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  Софруджу 13.03.2020 в 17:16:31   # 742849
Вот только мне смешно? В 80-м году будем жить при коммунизме. В 2030 войдём куда-то там. Это ещё ладно. Но такого-то числа у нас появится короновирус. Ребята, ну, бред же. Сами признаёмся в очковтирательстве
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  Pole13 13.03.2020 в 17:39:28   # 742854
Короновирус болезнь богатых, летают понимаешь по всему свету, заразу цепляют.
Мы нищеброды не заболеем, у нас денег таких нет на авиаперелеты
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