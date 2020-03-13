Как и обещали. Минздрав РК сообщил о первых двух случаях коронавируса

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danilov 13 Марта 2020 в 14:56:06
Оба изолированы в инфекционной больнице в Алма-Ате. Клинических симптомов ОРВИ у них нет, они чувствуют себя хорошо. Их контакты установлены, с этими людьми ведется необходимая работа.
«Как известно, мы три месяца вели борьбу напряженную с коронавирусной инфекцией, чтобы она не попала в нашу страну. Минздрав, правительство, местные исполнительные органы все необходимые мероприятия предпринимали для того, чтобы не допустить ввоза и препятствовать распространению этой инфекции. К сожалению, вынужден сообщить, что сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение – положительный результат у двух наших граждан. Граждане РК прибыли из Германии, и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию.
Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэидемические меры, в том числе, изоляция, наблюдение.
Мы не можем персональные данные пациентов раскрывать. Мужчина и женщина. Прибыли они из Германии, первый пациент прибыл 9 числа, то есть, до запрета и перевода Германии в первую категорию. Второй пациент прибыл 12 числа. То есть прошлым вечером, сегодня ночью. В соответствии с действующим алгоритмом те, кто были 9 числа въехали, этим бортом 73 пассажира, они сразу установлены, списки у нас есть, где они находятся, мы знаем, они находятся у нас под наблюдением. В соответствии с алгоритмом мы сейчас приступаем к их изоляции, то есть к поиску и помещения их в соответствующие карантинные объекты. Это не больные люди, они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Если у них будут симптомы, мы будем их обследовать.
На данный момент решение по введению ЧС принимают акимы регионов. Разумеется, мы работам в тесном контакт. На данный момент такой необходимости нет. если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то, возможно, будет принято такое решение»
https://www.facebook.com/ortcomkz/videos/3014559868596002
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 13.03.2020 в 15:04:48 # 742838
Дожились, возможно вокруг смертельная опасность, а м не верим ни единому слову чиновников, абсолютное неверие.
Мы нищеброды не заболеем, у нас денег таких нет на авиаперелеты