14 новых, всего 27

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danilov 17 Марта 2020 в 12:53:17
«Ранее сегодня утром мы информировали о новых трех пациентах в Алматы. Также сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султан. Эти пациенты помещены на карантин, и в рамках обследования у них подтверждён диагноз. Все контактные лица определены, проводится их карантинизация и изоляция», - сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 27.
https://www.inform.kz/ru/14-zabolevshih-koronavirusom-vyyavili-v-stolice-kazahstana-minzdrav-rk_a3625987
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