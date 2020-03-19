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В Казахстане
Джакишев вышел на свободу
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danilov 19 Марта 2020 в 12:19:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 19.03.2020 в 13:48:41   # 743402

Выглядит не очень хорошо .
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  Versus 19.03.2020 в 14:04:22   # 743405
Нельзя собираться такой кучей...хулиганы
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  ss720 19.03.2020 в 15:11:55   # 743416
кто это?
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