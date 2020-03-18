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В Казахстане
Шок испытали рыболовы Шардаринского водохранилища
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danilov 21 Марта 2020 в 08:37:46
Странное поведение и состояние рыбы семейства карповых испугало рыболовов, которые приехали на Шардаринское водохранилище с удочками, сообщает Otyrar.kz.

Рыба группируется возле берега. Рыбаки заметили на чешуе странные проплешины.



Как сообщили Tengrinews.kz в Комитете лесного хозяйства и животного мира, 20 марта на берегу Шардаринского водохранилища в Туркестанской области было выявлено скопление рыб.

Специалисты Туркестанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с территориальной инспекцией ветеринарного контроля и надзора оперативно выехали на водохранилище.

Специалисты обследовали водоем и скопления рыб. Видовой состав рыб: карась, сазан со средней навеской 50-100 граммов. При визуальном осмотре у некоторых рыб видны изменения чешуйчатого покрова.

Произведен отбор проб воды и рыб для лабораторных исследований. Пробы направлены в Туркестанский региональный филиал РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК.

Причины будут известны после получения результатов лабораторных исследований.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Leksus 21.03.2020 в 08:50:50   # 743610
Ну охренеть. ОНИ НА АНАЛИЗ ОТПРАВИЛИ. Я вам без анализов скажу, это эпидемия рыбная, РЫБИЙ КОРОНАВИРУС. Ну это по простому Поражает в первую очередь жабры, рыба перестает питаться, выходит на меляк и просто стоит там. Среди однолеток смертность почти 100 процентов, у крупной меньще, но болеет долго. Кушать такую рыбу не рекомендую. Поражается почти вся рыба семейства карповых. Разогнали спецов ихтиологов, получите результат.
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  Пастафариан 21.03.2020 в 09:23:24   # 743615
Наху. нам ихтиологи у нас "электриков" доху.
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  alpha_portal 21.03.2020 в 09:59:05   # 743620
Кабздец. В этом состоянии рыба уже пол года на Чардаре. У Сергея спрашивал он говорил ещп тогда в лабораторию отправили. Все почему то пи*дят. Потому что наверно пойух.
Только деньги научились собирать.
Тьфу на ваше водохранилище. И водохранилище засрали гады.
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  звукач 21.03.2020 в 10:12:46   # 743621
Да ну нафиг в этом водоеме еще и рыбу ловят..... валите оттуда парни, так и какую нибудь заразу можно подхватить случайно.
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  Пастафариан 21.03.2020 в 11:52:21   # 743626
Говорят на Дарье тоже такая хрень, эт понятно вода от туда.

P.S. Ну! что еще високосный нам подкинет, сегодня только третий месяц
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  southman33 21.03.2020 в 12:34:00   # 743631
Рыбий грипп. Нулевой пациент.
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  андремас 21.03.2020 в 12:36:57   # 743633
Ещё и воду отравили.
Песец рыбе.

Побольше лабораторий в Казахстане, хороших, американских.
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  КЕДЫ 21.03.2020 в 12:39:02   # 743634
Но ведь и раньше такое было. Нельзя сказать . что совсем редко. В детстве в 50-х точно было помню.
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  Ал 21.03.2020 в 12:52:23   # 743636
Могу подсказать, кто в этом виноват
Цитата: Directrix от 18.03.2020 16:08:59
Старик ты вообще от старости из ума вышел?
Где провалы? Поссорился со всем миром - в друзьях одни попуасы. Космос просрал по всем фронтам, медицина в жопе, образование там же со всеми реформами. Молодежь вся на наркате, по СПИДу Африку догнал, инфляция хз сколько процентов, НДС растет, бенз дорожает, свалки опасных отходов строит на болотах (перерабатывать же не надо хули, закопал и забыл) - а там берут начало реки России. Демократии - 0%. Миллиардеры силовики, далеко не самых высоких чинов. И тебе этого мало или ещё продолжить? А ну да ЗАТО НЕ КАК НА(В) УКРАИНЕ!!!
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  КЕДЫ 21.03.2020 в 12:57:11   # 743637
он виноват гад, не иначе
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  acid 21.03.2020 в 13:10:24   # 743640
голодная она. Жрать нечего. А без шехуи я не спец. конечно но может это линька?
З.Ы. Старпер причем тут?
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  КЕДЫ 21.03.2020 в 13:18:54   # 743641
Ребята скажите, а сейчас на Караспан и Красный Мост ездят на рыбалку? Давно не слышал нигде. Очень классные рыбные места были.
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  DITRX 21.03.2020 в 13:49:39   # 743644
Дожили короновирус уже и до рыб добрался
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  Ал 21.03.2020 в 13:52:49   # 743646
Цитата: DITRX от 21.03.2020 07:49:39
Дожили короновирус уже и до рыб добрался
Ничего удивительного в этом не вижу

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