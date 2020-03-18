Шок испытали рыболовы Шардаринского водохранилища

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danilov 21 Марта 2020 в 08:37:46
Рыба группируется возле берега. Рыбаки заметили на чешуе странные проплешины.
Как сообщили Tengrinews.kz в Комитете лесного хозяйства и животного мира, 20 марта на берегу Шардаринского водохранилища в Туркестанской области было выявлено скопление рыб.
Специалисты Туркестанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с территориальной инспекцией ветеринарного контроля и надзора оперативно выехали на водохранилище.
Специалисты обследовали водоем и скопления рыб. Видовой состав рыб: карась, сазан со средней навеской 50-100 граммов. При визуальном осмотре у некоторых рыб видны изменения чешуйчатого покрова.
Произведен отбор проб воды и рыб для лабораторных исследований. Пробы направлены в Туркестанский региональный филиал РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК.
Причины будут известны после получения результатов лабораторных исследований.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 21.03.2020 в 09:23:24 # 743615
alpha_portal 21.03.2020 в 09:59:05 # 743620
Только деньги научились собирать.
Тьфу на ваше водохранилище. И водохранилище засрали гады.
Пастафариан 21.03.2020 в 11:52:21 # 743626
P.S. Ну! что еще високосный нам подкинет, сегодня только третий месяц
southman33 21.03.2020 в 12:34:00 # 743631
Песец рыбе.
Побольше лабораторий в Казахстане, хороших, американских.
Цитата: Directrix от 18.03.2020 16:08:59
Старик ты вообще от старости из ума вышел?
Где провалы? Поссорился со всем миром - в друзьях одни попуасы. Космос просрал по всем фронтам, медицина в жопе, образование там же со всеми реформами. Молодежь вся на наркате, по СПИДу Африку догнал, инфляция хз сколько процентов, НДС растет, бенз дорожает, свалки опасных отходов строит на болотах (перерабатывать же не надо хули, закопал и забыл) - а там берут начало реки России. Демократии - 0%. Миллиардеры силовики, далеко не самых высоких чинов. И тебе этого мало или ещё продолжить? А ну да ЗАТО НЕ КАК НА(В) УКРАИНЕ!!!
Старик ты вообще от старости из ума вышел?
Где провалы? Поссорился со всем миром - в друзьях одни попуасы. Космос просрал по всем фронтам, медицина в жопе, образование там же со всеми реформами. Молодежь вся на наркате, по СПИДу Африку догнал, инфляция хз сколько процентов, НДС растет, бенз дорожает, свалки опасных отходов строит на болотах (перерабатывать же не надо хули, закопал и забыл) - а там берут начало реки России. Демократии - 0%. Миллиардеры силовики, далеко не самых высоких чинов. И тебе этого мало или ещё продолжить? А ну да ЗАТО НЕ КАК НА(В) УКРАИНЕ!!!
З.Ы. Старпер причем тут?
Цитата: DITRX от 21.03.2020 07:49:39Ничего удивительного в этом не вижу
Дожили короновирус уже и до рыб добрался
Дожили короновирус уже и до рыб добрался