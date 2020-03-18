Шок испытали рыболовы Шардаринского водохранилища

Молодежь вся на наркате, по СПИДу Африку догнал, инфляция хз сколько процентов, НДС растет, бенз дорожает, свалки опасных отходов строит на болотах (перерабатывать же не надо хули, закопал и забыл) - а там берут начало реки России. Демократии - 0%. Миллиардеры силовики, далеко не самых высоких чинов. И тебе этого мало или ещё продолжить?

Старик ты вообще от старости из ума вышел?Где провалы? Поссорился со всем миром - в друзьях одни попуасы. Космос просрал по всем фронтам, медицина в жопе, образование там же со всеми реформами.А ну да ЗАТО НЕ КАК НА(В) УКРАИНЕ!!!