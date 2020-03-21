Где казахстанцы смогут пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус

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старик 21 Марта 2020 в 16:57:10
Желающих пройти экспресс-тест разделят на три приоритетные группы, сообщает официальный Telegram-канал IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане «Оперативно о коронавирусе в Казахстане».
Первая группа — сотрудники медицинских организаций, которые непосредственно контактируют с пациентами, и те, кто занимается обслуживанием населения в карантинных зонах, — полицейские, пожарные, военные и другие.
Вторая группа — граждане, которые ранее имели вирусные заболевания в период с ноября-декабря 2019 года по январь-февраль 2020 года.
Третья группа — остальные добровольцы.