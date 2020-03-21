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В Казахстане
Где казахстанцы смогут пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус
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старик 21 Марта 2020 в 16:57:10
В апреле текущего года проверить наличие у себя коронавируса можно будет в сети лабораторий «Олимп».

Желающих пройти экспресс-тест разделят на три приоритетные группы, сообщает официальный Telegram-канал IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане «Оперативно о коронавирусе в Казахстане».

Первая группа — сотрудники медицинских организаций, которые непосредственно контактируют с пациентами, и те, кто занимается обслуживанием населения в карантинных зонах, — полицейские, пожарные, военные и другие.

Вторая группа — граждане, которые ранее имели вирусные заболевания в период с ноября-декабря 2019 года по январь-февраль 2020 года.

Третья группа — остальные добровольцы.
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  строитель 21.03.2020 в 19:52:33   # 743666
Бредятина
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  DITRX 21.03.2020 в 20:38:46   # 743668
В чем подвох ??? Нуу не верю я в халяву от государства.
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