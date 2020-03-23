​​Чрезвычайный пакет

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danilov 23 Марта 2020 в 20:59:23
1. Жестко наказывать нарушителей карантина и режима чрезвычайного происшествия. Помимо штрафов, обнародовать данные нарушителей.
2. Нацбанку и другим ведомствам поручено стабилизировать курс тенге с помощью дивидендов от нацкомпаний. Национальным компаниям в этом году провести стопроцентную выплату дивидендов Правительству.
3. Режим изоляции нужно усилить, гражданам старше 55 лет избегать контактов, в виду повышенного риска для здоровья.
4. Всех прибывающих в Казахстан необходимо отправлять в карантин.
5. Ввести дополнительные ограничения на все виды пассажирских перевозок, включая автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
6. Закрыть ЦОНы, перевести максимальное количество услуг в онлайн.
7. Осуществлять постоянный мониторинг межэтнических отношений.
8. Выплата пособий в размере минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге) тем, кто лишился работы в результате карантинных мероприятий. Этой мерой будет охвачено порядка 1,5 млн человек.
9. Врачи и сотрудники правоохранительных органов должны получить премии.
10. Населению — кредитные каникулы, отсрочки по налогам и снижение коммунальных платежей, бизнесу — освобождение от арендной платы.
11. Бесплатные продуктово-бытовые наборы — нуждающимся (многодетным семьям, инвалидам и другим).
12. Жесткое пресечение провокаций и слухов.
13. В условиях работы на удаленном доступе, обеспечить бесплатный доступ в интернет на все казахстанские ресурсы.
14. Финансирование по специальным кредитным программам экономики простых вещей и аграрного сектора по 6 и 8 процентным ставкам. Малому бизнесу будет выделено 600 млрд тенге, на экономику простых вещей - до одного триллиона.
Комментарии, по рейтингу, по дате
На деле же полная Ж....
Цитата: Софруджу от 23.03.2020 17:18:59Нет не правильно понимаете. Если помните раньше было ранжирование на казахстанский интернет скорость была выше и даже тариф был чисто на казахстанские сайта (домены KZ)/ Так и сейчас "бесплатный доступ в интернет на все казахстанские ресурсы" и то вилами по воде. Операторы скажут наверное что трафик на каз домены учитываться не будет, но абон плату все равно платите.
Это я правильно понимаю, что я Билайну могу за интернет пока не платить? Особенно учитывая, что я по интернету реально работаю, а не только на Титус захожу
Это я правильно понимаю, что я Билайну могу за интернет пока не платить? Особенно учитывая, что я по интернету реально работаю, а не только на Титус захожу
Кому они нужны? Онлайн мы, вообще, работаем через американские ресурсы
Цитата: Мимоходец от 23.03.2020 17:07:14
Все-таки КЖКТ по-человечески симпатичнее предшественника. Меньше лозунгов на улице- больше дела дома.
Все-таки КЖКТ по-человечески симпатичнее предшественника. Меньше лозунгов на улице- больше дела дома.
Но что такое 42500 тенге, когда остался без работы или с минимальным доходом? Это таксисты и водители автобусов, торговцы непродовольственных товаров, официанты и посудомойки тойхан, работники ТРЦ, технопарков и кинотеатров?