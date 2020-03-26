Информация касательно ослабленных и павших голубей в Алматы

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danilov 26 Марта 2020 в 08:15:08
Уважаемые друзья! Сегодня нами получены фото и видео материалы, касательно обнаружения ослабленных голубей, а также тушек павших птиц на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев г. Алматы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, специалистами Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлен выезд, а также отбор проб и туш павших птиц для проведения лабораторных исследований. Окончательная причина ослабления и гибели птиц, будет известна по результатам исследований.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1555319204619625&id=100004246804783
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Цитата: jumanjiqz от 26.03.2020 05:59:52Птичку жалко?