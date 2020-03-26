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В Казахстане
Информация касательно ослабленных и павших голубей в Алматы
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danilov 26 Марта 2020 в 08:15:08


Уважаемые друзья! Сегодня нами получены фото и видео материалы, касательно обнаружения ослабленных голубей, а также тушек павших птиц на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев г. Алматы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, специалистами Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлен выезд, а также отбор проб и туш павших птиц для проведения лабораторных исследований. Окончательная причина ослабления и гибели птиц, будет известна по результатам исследований.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1555319204619625&id=100004246804783
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 26.03.2020 в 08:51:49   # 744004
Просто в Алматинской парке голубей подкармливали туристы а теперь их теперь нет.
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  kubik 26.03.2020 в 10:30:59   # 744013
Ветеринар предупредил сразу же , как только началась обработка города, что количество отравлений собак увеличилось, и нужно выгуливать когда раствор уже высохнет.
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  Васяй 26.03.2020 в 11:52:15   # 744020
Точно,под обработку птички попали.
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  jumanjiqz 26.03.2020 в 11:59:52   # 744023
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  Васяй 26.03.2020 в 12:30:43   # 744027
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