Соблюдай дистанцию!

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GoodZone 01 Апреля 2020 в 13:00:53
С 6 апреля казахстанские школьники, с 16 марта находящиеся на каникулах, переходят на дистанционное онлайн-обучение посредством теле-, радио-, интернет- и почтовой связи. Детям, не имеющим техники, временно выдадут школьные компьютеры, а тем, у кого дома не проведен интернет, закупят роутеры.
В наших школах дистанционного обучения никогда не было, поэтому перейти сейчас на онлайн - это большой вызов, отметил на брифинге министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. Дистанционное обучение в средних школах будет включать несколько направлений. Первое - обучение через телевизионные каналы.
- Нами достигнута договоренность с республиканскими телеканалами “Балапан” и “Ел Арна”, которые имеют большое вещание, проникновение в сельские населенные пункты. Через них будут осуществляться телеуроки. Сейчас для покрытия всей четвертой четверти необходимо снять более 3360 телеуроков. Мы работу эту начали, уже съемки идут. Более 300 мы отсняли и они готовы к выходу в эфир. Снимаются в телеуроках наши педагоги. Несмотря на угрозу заразиться (коронавирусом. - Л. Т.), они выезжают на съемки и активно участвуют в этой работе, - рассказал Асхат Аймагамбетов.
Второе направление - обучение через радиоканалы. МОН договорилось с “Қазақ радиосы”, которое имеет большое покрытие на всей территории нашей страны, об организации радиоуроков.
Третье направление - работа через почту.
- У нас более одной тысячи населенных пунктов, где проживают около 5-10 детей и там нет школ. Мы ежедневно осуществляли подвоз этих детей в опорные населенные пункты, и там проходило их обучение. Сейчас мы готовы в эти населенные пункты через почтовую связь направлять соответствующие занятия, получать обратную связь, выполненные задания - и таким образом осуществлять учебный процесс, - пояснил министр.
Четвертое направление - обучение через интернет-платформы. В образовательных целях их посещение будет бесплатным. Для этого достигнута договоренность с рядом компаний, таких, как Bilim Media Group, Kundelik, Daryn Online. Сейчас все эти организации предоставили полный бесплатный доступ к своему контенту на период дистанционного обучения. Наряду с этим заключен меморандум с мобильными операторами о том, что при посещении образовательных сайтов с абонентов не будут списывать интернет-трафик.
Министр рассказал и о том, как МОН организует учебный процесс для детей, не имеющих компьютеров и выхода в интернет.
- Мы посчитали наличие техники, и сейчас у более чем 300 тысяч казахстанских школьников нет своих компьютеров. И несколько сот тысяч детей не имеют подключения к интернету. Поэтому мы сейчас активно передаем имеющиеся на балансе школ компьютеры во временное пользование родителям и школьникам. К примеру, в Алматы более 10 тысяч компьютеров уже передали. К этой работе активно подключились Нур-Султан и Караганда. Но мы видим, что имеющегося оборудования недостаточно, поэтому нам приходится покупать дополнительные компьютеры. Мы будем их покупать, ставить на баланс школы и дальше передавать в пользование школьникам. В целом планируется закупить более 80 тысяч компьютеров, - сообщил главный педагог страны.
При этом в сельских малокомплектных школах и даже в городах есть немало детей, которые не имеют доступа к интернету. В этой связи местные исполнительные органы закупают для них специальные роутеры, договоренность с интернет-провайдерами есть.
По словам министра, 1 апреля все школы страны проведут пробные онлайн-уроки, 2 апреля в онлайн-режиме пройдет родительское собрание, на котором представители МОН объяснят, как будет организовано дистанционное обучение и какая помощь детям требуется от родителей. А 3 апреля по всей стране через интернет-связь пройдут классные часы.
Асхат Аймагамбетов напомнил, что с 16 марта все вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение. По его словам, этот процесс проходит без проблем, потому что для них это привычный формат. Наряду с этим министр отметил, что сейчас в Казахстане лишь 5 процентов детей посещают дошкольные организации, так как почти все детские сады закрыты.
Отвечая на вопросы журналистов, глава МОН сообщил, что министерство не планирует продлевать в школах учебный год из-за затянувшихся весенних каникул и дистанционного обучения.
- Из-за того, что мы вышли раньше на одну неделю на весенние каникулы, необходимо продлевать или сокращать летние каникулы... Я считаю, в настоящее время вопрос об этом не стоит. Данный вопрос не рассматривается. У нас нет планов сокращать летние каникулы. Но если будут какие-то новые обстоятельства, возможно, нам придется прийти к этому, - сказал Аймагамбетов.
Не планирует МОН пока и переносить сроки проведения Единого национального тестирования (ЕНТ). Оно должно пройти в конце июня. Но окончательное решение, сказал министр, все же будет принято ближе к маю в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Асхат Аймагамбетов также подчеркнул, что на период дистанционного обучения заработная плата учителей не должна понизиться, потому что объем их работы даже увеличился в связи с подготовкой к обучению детей в режиме онлайн. Выплата стипендий студентам также будет продолжена, министр образования и науки уже подписал соответствующий приказ.
В каждой области открыты проектные офисы по дистанционному обучению. Для технической и методологической поддержки МОН создало сall-центр по номеру 1450.
В завершение брифинга Асхат Канатович рассказал о своих впечатлениях от распространившегося в соцсетях видео, в котором мальчик по имени Нурислам плачет, жалуясь, что не хочет учиться дома и соскучился по школе.
- Меня как педагога это видео очень тронуло. В целом нам повезло, что у нас в стране очень много замечательных педагогов и они заслуживают того, чтобы по ним скучали. Занятия не останавливаются. У вас будет ежедневная видеосвязь со своим учителем. Вы на связи со своими одноклассниками, и образовательный процесс у нас продолжится. Надо слушать своих маму, родителей, учителей. Мыть руки с мылом, делать гимнастику, хорошо питаться, высыпаться и готовиться к новому учебному году, - заключил министр.
Лэйла ТАСТАНОВА, Нур-Султан
https://time.kz/articles/territory/2020/03/31/soblyudaj-distantsiyu
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