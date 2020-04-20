За получение 42 500 тенге никого привлекать не будут - министр

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danilov 20 Апреля 2020 в 11:12:41
"Ни один человек, получивший 42 500 тенге, если даже ошибся, не будет привлечен у уголовной ответственности. На этом давайте поставим точку. Мы никого проверять не будем, это социальная выплата. Мы никого не будем проверять, ходить по домам не будем. Ни о чем не переживайте, вам выплатили - берите, тратьте. Если кого и будут проверять, то нас", - сказал он на брифинге в Нур-Султане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Васяй от 20.04.2020 05:26:45
Нежели совесть проснулась?
Нежели совесть проснулась?
Скорее промониторили какие бушуют страсти в сети, и к чему это может привести. Испугались вот и всё.
Ара горный 20.04.2020 в 12:44:05 # 746745
Цитата: Ара горный от 20.04.2020 06:44:05
Отлегло! Уф!
Отлегло! Уф!
В этом суть. Посмотрите теперь, что народ настолько запуган, что боится получить социальную помощь от государства... До чего же нас довели
MишаМашкевич 20.04.2020 в 13:34:40 # 746754
Мы с таким отношением ещё удивляемся почему у нас жопа постоянно? Мы хапуги! Всякий хочет урвать свою долю, без разницы от кого, государство, вдовы, сироты, работодателя.
Если действительно доход потерял работник , бери. А не директора компании! Знаю таких.
Честно подалась панике, через день после заявки поступила. Вернула обратно. Есть люди которые нуждаются в них больше чем я. А если эти бабки получит человек,у которого активов больше в 5 раз, чем у меня-ну и ладно.
Как мы можем призвать к ответственности коррупцию, когда к самих рыло в пушку