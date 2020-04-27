Объединённые Арабские Эмираты передали гуманитарную помощь мангистауским больницам

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философ 27 Апреля 2020 в 11:03:05
Гуманитарный груз в регион был доставлен 21 апреля. В списке более 1000 защитных многоразовых костюмов, а также маски –респираторы и бахили. Так же свыше 10 тысяч медицинских перчаток.
- У нас есть 95 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), они находятся в стационарах области. К примеру, в инфекционном отделении в Актау - семь аппаратов, в Бейнеу - шесть аппаратов, в Шетпе - два и в Жанаозене - пять аппаратов. Вместе с тем из средств местного бюджета и спонсорских средств мы ждём дополнительно доставку 20 аппаратов ИВЛ, УЗИ -аппаратов, КТ - аппарата, рентген-аппаратуру, 10 кислородных концентраторов, 10 функциональных кроватей, дозаторов. С помощью этих препаратов будет осуществляться подача лекарств тяжёлым пациентам, – сообщила Ляззат Есенгалиева, и.о. руководителя управления здравоохранения Мангистау.
Помимо этого спикер отметила, что благодаря поддержке акимата более 60 медработников размещены в одной из гостиниц Актау.
- После работы наши врачи идут не домой, а в гостиницу. Там они отдыхают и снова возвращаются к своим обязанностям. На сегодня 354 медработника получили надбавку к оплате, в том числе 109 сотрудников Скорой помощи получили прибавку к зарплате в виде двухмесячного размера заработной платы по решению акима области. В апреле количество медиков, которые получат надбавки к заработной плате, увеличится, так как вовлекаются в лечение пациентов с коронавирусом ещё и узкие специалисты: гинекологи, хирурги и так далее, - отметила Ляззат Есенгалиева.
https://www.lada.kz/aktau_news/society/79303-obedinennye-arabskie-emiraty-peredali-gumanitarnuyu-pomosch-mangistauskim-bolnicam.html
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