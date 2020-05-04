«Непривитым от COVID-19 вход запрещен» — Биртанов сделал прогноз на лето

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Гость 04 Мая 2020 в 12:47:33
К своему посту Биртанов прикрепил ссылку на статью международного аналитического издания Bloomberg, посвященную массовым прививкам от коронавируса в связи с выходом государств из объявленной ранее пандемии и соответствующих ограничений.
«Пока у нас некоторые «товарищи» митингуют о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже распределяют очередь за вакцинами против коронавирусной Пандемии для своих народов, — сказано в посте министра от 3 мая (оригинальный текст). —
Похоже, уже все распределили. Не исключено, что следующим летом во всех европах будут таблички «непривитым от COVID-19 вход воспрещен»».
https://365info.kz/2020/05/neprivitym-ot-covid-19-vhod-zapreshhen-birtanov-sdelal-prognoz-na-leto
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 04.05.2020 в 13:59:44 # 748820
Цитата: lado от 04.05.2020 07:25:58
Вот не нужна нам эта прививка! Потом ни детей не будет, ни здоровья. Не зря они эту всемирную истерию сделали, ой как не зря!
Вот не нужна нам эта прививка! Потом ни детей не будет, ни здоровья. Не зря они эту всемирную истерию сделали, ой как не зря!
Ссылки, пруфы, источники. Почти все прививки которые делают сейчас - уже несколько десятков лет используются. Население растет, продолжительность жизни растет. Младенческая и материнская смертность падает, с тяжелыми заболеваниями живут. Как можно говорить о том, что прививки - это ерунда? Природа очень агрессивна и непривитый человек, даже если не болеет, представляет опасность для людей со слабым иммунитетом. Прививки нужны и важны.
Цитата: shlenchak от 04.05.2020 08:01:19
Бля привьют ска и пзц будет потом, я согласен, про прививки от тубика, столбняка и тд, они проверены годами, сделаны тогда когда не искали наживу во всем.
Бля привьют ска и пзц будет потом, я согласен, про прививки от тубика, столбняка и тд, они проверены годами, сделаны тогда когда не искали наживу во всем.
Т.е. капитализм появился 30 лет назад? Ну ну. Лет 70 назад в мире прививки делали и фарм компании не зарабатывали? У нас все вокруг это рынок. Завязывайте искать во всем подвох. Прививки нужны для коллективного иммунитета. Для себя открыл недавно, что вокруг меня одни антивакцинаторы. Люди с высшим, а то двумя образованиями верят в чушь, а не доказательную медицину. Может опрос проведём? Не удивлюсь если 70% против прививок
Цитата: shlenchak от 04.05.2020 08:04:08
Еще рен тв давайте смотреть
Цитата: Wolfkz от 04.05.2020 08:26:30Старые прививки проверены годами,десятилетиями!А эту еще не изобрели,а уже весь мир в очередь поставили!Лохотрона запах не чувствуете?Несколько лет назад детей от кори по моему прививали европейской вакциной.Сколько детей умерло, осталось инвалидами на всю жизнь!Нет уж,пусть на себе испробуют,а проверенной почему бы и не привиться.Африка,Индия,Казахстан?Нет уж ,увольте.
Т.е. капитализм появился 30 лет назад? Ну ну. Лет 70 назад в мире прививки делали и фарм компании не зарабатывали? У нас все вокруг это рынок. Завязывайте искать во всем подвох. Прививки нужны для коллективного иммунитета. Для себя открыл недавно, что вокруг меня одни антивакцинаторы. Люди с высшим, а то двумя образованиями верят в чушь, а не доказательную медицину. Может опрос проведём? Не удивлюсь если 70% против прививок
Цитата: shlenchak от 04.05.2020 08:01:19
Бля привьют ска и пзц будет потом, я согласен, про прививки от тубика, столбняка и тд, они проверены годами, сделаны тогда когда не искали наживу во всем.
Бля привьют ска и пзц будет потом, я согласен, про прививки от тубика, столбняка и тд, они проверены годами, сделаны тогда когда не искали наживу во всем.
Т.е. капитализм появился 30 лет назад? Ну ну. Лет 70 назад в мире прививки делали и фарм компании не зарабатывали? У нас все вокруг это рынок. Завязывайте искать во всем подвох. Прививки нужны для коллективного иммунитета. Для себя открыл недавно, что вокруг меня одни антивакцинаторы. Люди с высшим, а то двумя образованиями верят в чушь, а не доказательную медицину. Может опрос проведём? Не удивлюсь если 70% против прививок