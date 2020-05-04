«Непривитым от COVID-19 вход запрещен» — Биртанов сделал прогноз на лето

Цитата: shlenchak от

Бля привьют ска и пзц будет потом, я согласен, про прививки от тубика, столбняка и тд, они проверены годами, сделаны тогда когда не искали наживу во всем. Бля привьют ска и пзц будет потом, я согласен, про прививки от тубика, столбняка и тд, они проверены годами, сделаны тогда когда не искали наживу во всем.

Т.е. капитализм появился 30 лет назад? Ну ну. Лет 70 назад в мире прививки делали и фарм компании не зарабатывали? У нас все вокруг это рынок. Завязывайте искать во всем подвох. Прививки нужны для коллективного иммунитета. Для себя открыл недавно, что вокруг меня одни антивакцинаторы. Люди с высшим, а то двумя образованиями верят в чушь, а не доказательную медицину. Может опрос проведём? Не удивлюсь если 70% против прививок