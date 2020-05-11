Школьный учитель в РК будет заполнять всего два документа – Аймагамбетов

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GoodZone 11 Мая 2020 в 09:33:27
«Теперь учитель-предметник ежедневно заполняет два документа: ведет классный журнал и готовит поурочный (краткосрочный) план. Также в начале учебного года разрабатывает календарно-тематическое (среднесрочное) планирование и в конце каждой четверти заполняет документы по критериальному оцениванию. Все остальные многочисленные документы отменены», - написал Аймагамбетов на своей страничке в Facebook в воскресенье.
По его словам, это стало возможно после вступления в силу 10 мая приказа от 6 апреля 2020 года, который решает вопрос излишней отчетности педагогов. Приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами организаций среднего, технического и профессионального образования. Теперь появились юридические основания для избавления учителей от многочисленных отчетов. По словам министра, отныне есть конкретный перечень, определенный министерством, есть ответственность за истребование документов сверх ус тановленного списка, прописанная в Законе РК «О статусе педагога» и в Административном кодексе РК, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.
«Если же учитель еще и наставник молодого педагога и получает за это надбавку приблизительно в Т17 тыс., то добавляется один методический документ по совместной работе с молодым коллегой. Если учитель осуществляет классное руководство, то он в начале учебного года готовит план воспитательной работы, по мере его реализации ведет протоколы родительских собраний в электронном формате, заполняет табеля учащихся, при необходимости обновляет личные дела школьников», - уточнил Аймагамбетов.
Для руководителя школы и для заместителей руководителя также четко установлены самые необходимые документы и отменены все лишние.
«Для педагогов колледжей определены следующие документы: в начале года – рабочая учебная программа и календарно-тематический план, ежедневно – поурочный план и журналы учета теоретического, производственного обучения, индивидуальных занятий. И еще одна форма в случае, если педагог выполняет функции куратора», - также сообщил министр.
Такая же работа, если верить главе МОН, проводится и по уровням дошкольного и высшего образования.
«Преподаватели вузов также перегружены ненужной бумажной нагрузкой; та документация, которая ведется в связи с контролем со стороны МОН, сохраненная в нормативных документах, полностью пересматривается, и уже приняты решения об исключении многих из них. К примеру, планы работы кафедры, протоколы комиссий, рабочие учебные планы и тому подобные документы отменяются. Отмена планов кафедры приведет к отмене бумажных журналов учета педагогической нагрузки, планов учебно-методической и другой работы преподавателя и так далее. МОН не должен контролировать внутренние процессы в вузах, а сосредоточиться только на общих требованиях к результатам обучения», - добавил Аймагамбетов.
По информации КазТАГ
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