Справки о коронавирусе больше не нужны для полетов в Казахстане

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danilov 11 Мая 2020 в 11:44:43
По данным Байгабулова, с 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
"В этой связи с 11 мая исключено требование по обязательности прохождения ПЦР-анализа на COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа", - подчеркивается в сообщении главного санитарного врача на транспорте.
Отмечается, что соответствующее постановление уже принято.
Санитарно-карантинные требования - социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия и другие - остаются в силе.
В случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) они не будут допущены в здание аэропорта и, следовательно, на борт воздушного судна. Указанные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией.
Один пассажир не был допущен на авиарейс в связи с положительным результатом на коронавирусную инфекцию при сдачи анализа на COVID-19.
11 мая должны возобновиться полеты из Алматы и Нур-Султана в семь казахстанских городов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spravki-koronaviruse-ne-nujnyi-poletov-kazahstane-401723/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 11.05.2020 в 11:52:00 # 749423
Quote:
По данным Байгабулова, с 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.урааа нету
Quote:
Один пассажир не был допущен на авиарейс в связи с положительным результатом на коронавирусную инфекцию при сдачи анализа на COVID-19.опаа есть. Но ура было первым. Значит нету Скажите они там все наркоманы?
Лаврова не хватает
KapitanNemo 11.05.2020 в 12:59:10 # 749428
Цитата: Yerla от 11.05.2020 06:41:55
.. хммм .. на самолете в разные города можно гонять .. а вот на машине нельзя заехать в сранную Ату или Астану .. попахивает аля дискриминацией ..
.. хммм .. на самолете в разные города можно гонять .. а вот на машине нельзя заехать в сранную Ату или Астану .. попахивает аля дискриминацией ..
Короновирус через самолет не передается.
Короновирус любит кататься на машинах, ему так комфортнее, уши не закладывает.
KapitanNemo 11.05.2020 в 13:04:04 # 749430
Короновирусы поделили территорию страны, как дети лейтенанта Шмидта. У каждого свой город и его окрестности.
Ни в коем случае алматинский короновирус не залетит к астанинским. У этих вирусов тоже свои понятия, каждый коронован в своем городе.