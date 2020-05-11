Справки о коронавирусе больше не нужны для полетов в Казахстане

По данным Байгабулова, с 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Один пассажир не был допущен на авиарейс в связи с положительным результатом на коронавирусную инфекцию при сдачи анализа на COVID-19.