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В Казахстане
Справки о коронавирусе больше не нужны для полетов в Казахстане
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danilov 11 Мая 2020 в 11:44:43
В Казахстане исключили требование об обязательном прохождении ПЦР-анализа на COVID-19 при полетах на самолетах. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Байгабулова, с 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

"В этой связи с 11 мая исключено требование по обязательности прохождения ПЦР-анализа на COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа", - подчеркивается в сообщении главного санитарного врача на транспорте.

Отмечается, что соответствующее постановление уже принято.

Санитарно-карантинные требования - социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия и другие - остаются в силе.

В случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) они не будут допущены в здание аэропорта и, следовательно, на борт воздушного судна. Указанные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией.

Один пассажир не был допущен на авиарейс в связи с положительным результатом на коронавирусную инфекцию при сдачи анализа на COVID-19.

11 мая должны возобновиться полеты из Алматы и Нур-Султана в семь казахстанских городов.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spravki-koronaviruse-ne-nujnyi-poletov-kazahstane-401723/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 11.05.2020 в 11:49:29   # 749422
Догикометр мой сегодня сломался.
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  Практичный 11.05.2020 в 11:52:00   # 749423

Quote:
По данным Байгабулова, с 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
урааа нету
Quote:
Один пассажир не был допущен на авиарейс в связи с положительным результатом на коронавирусную инфекцию при сдачи анализа на COVID-19.
опаа есть. Но ура было первым. Значит нету Скажите они там все наркоманы?
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  koshkoed 11.05.2020 в 12:05:17   # 749424
Не было больных, потому что делали справки что не больные)
Лаврова не хватает
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  Yerla 11.05.2020 в 12:41:55   # 749426
.. хммм .. на самолете в разные города можно гонять .. а вот на машине нельзя заехать в сранную Ату или Астану .. попахивает аля дискриминацией ..
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  Lokki 11.05.2020 в 12:50:18   # 749427
Меня этот маразм уже достал порядком. Эти далбичи открывают рейсы в Кызылорду! (в Кызылорду, Карл!) а Шымкент пусть отсосет. Нахрена нам рейсы самолетов, если основное население даже за город выехать не может по работе. Мы до сих пор не можем объект начатый до карантина доделать. В последнем постановлении выезд разрешен только тем кто живет за городом и ездиит на работу в город. У чинушей в мозгах ниппель чтоли? Туда дуй оттуда йух? почему с поселка на работу в город по справке с места работы можно заехать в город, а городскому на объект за город нельзя?? Сука, где у этих уебанов логика? Они там, сука, весь карантин что-то курят забористое. И главное деятельность практически всем разрешили кроме ТРЦ и Кинотеатров и религиозных помещений, а общественный транспорт так и не запустили. Бля, зла у же не хватает...
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  KapitanNemo 11.05.2020 в 12:59:10   # 749428
Цитата: Yerla от 11.05.2020 06:41:55
.. хммм .. на самолете в разные города можно гонять .. а вот на машине нельзя заехать в сранную Ату или Астану .. попахивает аля дискриминацией ..

Короновирус через самолет не передается.
Короновирус любит кататься на машинах, ему так комфортнее, уши не закладывает.
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  KapitanNemo 11.05.2020 в 13:04:04   # 749430
Есть еще версия.
Короновирусы поделили территорию страны, как дети лейтенанта Шмидта. У каждого свой город и его окрестности.

Ни в коем случае алматинский короновирус не залетит к астанинским. У этих вирусов тоже свои понятия, каждый коронован в своем городе.
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