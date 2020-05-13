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В Казахстане
Главный санврач рассказала, когда разрешат проводить тои
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философ 13 Мая 2020 в 14:26:12
Главный санврач рассказала, когда разрешат проводить тои Карантин в Казахстане будут смягчать в три этапа. Сегодня главный санврач Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что, несмотря на отмену режима ЧП, возвращаться к обычной жизни все мы будем постепенно.

Первый этап на большей части страны уже стартовал. Для этого прирост заражений должен был остановиться на отметке в 7% за неделю. Казахстанцам разрешили гулять в парках и скверах, открылись бизнес-центры и салоны красоты.

Второй этап начнется, когда прирост не будет превышать 5%.

Ну а третий – после того, как показатель снизится до 2% в неделю.

Как именно будут снимать ограничения дальше, в Минздраве пока не уточняют. Но уже понятно, что всеми любимые тои разрешат проводить в самую последнюю очередь. Это произойдет, когда в стране вообще прекратят регистрировать внутренние случаи заражения. Айжан Есмагамбетова, главный санитарный врач РК:

– Сегодня нам говорить о возврате к проведению каких-то своих домашних мероприятий, которые связаны с приглашением большого количества гостей, или самим в гости ходить пока еще рано. Это время наступит, когда у нас уровень заболеваемости будет меньше 2%. Когда мы не будем регистрировать заболеваемости среди наших граждан внутри страны, кроме завозных.

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/12/148144/
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