Главный санврач рассказала, когда разрешат проводить тои

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философ 13 Мая 2020 в 14:26:12
Первый этап на большей части страны уже стартовал. Для этого прирост заражений должен был остановиться на отметке в 7% за неделю. Казахстанцам разрешили гулять в парках и скверах, открылись бизнес-центры и салоны красоты.
Второй этап начнется, когда прирост не будет превышать 5%.
Ну а третий – после того, как показатель снизится до 2% в неделю.
Как именно будут снимать ограничения дальше, в Минздраве пока не уточняют. Но уже понятно, что всеми любимые тои разрешат проводить в самую последнюю очередь. Это произойдет, когда в стране вообще прекратят регистрировать внутренние случаи заражения. Айжан Есмагамбетова, главный санитарный врач РК:
– Сегодня нам говорить о возврате к проведению каких-то своих домашних мероприятий, которые связаны с приглашением большого количества гостей, или самим в гости ходить пока еще рано. Это время наступит, когда у нас уровень заболеваемости будет меньше 2%. Когда мы не будем регистрировать заболеваемости среди наших граждан внутри страны, кроме завозных.
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/12/148144/
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