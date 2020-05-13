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В Казахстане
МВД: документы с истекшим в период ЧП сроком действия признаны действительными до 10 июля
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философ 13 Мая 2020 в 14:29:39
Замена просроченных документов будет осуществляться до 10 июля текущего года без штрафных санкций, сообщает Polisia.kz.

С введением в стране режима чрезвычайного положения работа ЦОНов с 26 марта была приостановлена и не оказывался ряд государственных услуг, в частности, по переоформлению документов, удостоверяющих личность.

Введение чрезвычайного положения признается форс-мажорным обстоятельством, поэтому Правительством Республики Казахстан принято Постановление о признании действительными некоторых документов граждан:

1) документы, удостоверяющие личность, указанные в статье 6 Закона Республики Казахстан “О документах, удостоверяющих личность”;

2) водительские удостоверения, в том числе временные, свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра;

3) разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

4) разрешения на въезд и выезд (визы), разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, разрешения трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, свидетельства лица, ищущего убежище.

Вышеуказанные документы, сроки действия которых истекли в период чрезвычайного положения, признаются действительными в течение 60 календарных дней со дня его отмены, то есть до 10 июля текущего года.

Для граждан Республики Казахстан, достигших в период действия режима чрезвычайного положения и в течение 60 календарных дней со дня его прекращения 16-летнего возраста и не получивших документ, удостоверяющий личность, основным документом, удостоверяющим их личность, на указанный период является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Казахстан.

https://polisia.kz/ru/mvd-dokumenty-s-istekshim-v-period-chp-srokom-dejstviya-dejstvitel-ny-do-10-iyulya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 14.05.2020 в 00:05:26   # 749702
Вот это правильно!Главное чтоб онлайн не отменили!
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