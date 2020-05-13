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В Казахстане
В Казахстане вакцинацию детские прививки разделят на обязательные и добровольные
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философ 13 Мая 2020 в 23:39:45
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом поправки депутатов в проект кодекса направлены на улучшение законодательства в системе здравоохранения. Рабочей группой с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, медицинского и научного сообщества, НПО, независимых экспертов рассмотрено 1200 предложений», - сказала на пленарном заседании докладчик Зауреш Аманжолова.

Она озвучила данные итоговой сравнительной таблицы.

«Итоговая сравнительная таблица содержит 717 принятых поправок и непринятых две поправки - депутатом Тлеуханом в статью 89 проведение профилактических прививок по изменению слова «обязанный» на слово «вправе». И вторая поправка по исключению нормы, запрещающей непривитым детям посещать детские сады. Отмечу, что данная статья всесторонне изучалась членами рабочей группы с привлечением экспертов, независимого сообщества, депутатов, и также изучен международный опыт», - отметила депутат.

«В итоге было принято решение, по которому все прививки будут четко разделены на обязательные и добровольные, а допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня коллективного иммунитета в детском саду», - добавила З. Аманжолова.

http://lenta.inform.kz/ru/privivki-razdelyat-na-obyazatel-nye-i-dobrovol-nye_a3649200
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