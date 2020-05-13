В Казахстане при переходе из садика в школу не нужно будет собирать документы

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философ 13 Мая 2020 в 23:40:15
По словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова на все эти многочисленные запросы от госструктур (акиматы, отделы образования, СЭС, отделы полиции, институты повышения квалификации, методкабинеты, НПО и т.д.) тратится большое количество времени из-за которой создается бумажная волокита.
«Вся информация о ребенке, который ходил в детский сад, при переходе в школу автоматически передается в организацию среднего образования. Аналогичная ситуация и при поступлении детей в колледжи и вузы. Все эти данные будут доступны в системе, и руководителям учреждений образования не нужно будет тратить время на ответы», – пишет Аймагамбетов на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что МОН РК также запретил управлениям и отделам образования делать запросы в организации образования для получения информации.
«Некоторым сотрудникам все еще кажется, что информацию проще и легче получить старым способом, не прибегая к базе данных, но мы намерены искоренить эту привычку. К тем, кто будет игнорировать новые правила, будут применены меры административного и дисциплинарного характера», – заявил министр.
Для упрощения системы Аймагамбетов рассказал, как будет выглядеть эта процедура. Акимат, отдел образования или отдел полиции будут иметь свой логин и пароль для доступа к НОБД и без запросов в организации образования напрямую получать необходимую информацию в удобном для себя формате. Важно обеспечить достоверность и актуальность сведений в базе, когда на работу принимается новый педагог или ребенок переходит в другую организацию и т. п.
«Совсем недавно заполнение базы происходило только два раза в год, осенью и весной. Именно поэтому все организации были вынуждены запрашивать информацию, которая могла стать неактуальной к концу года. Теперь система обновляется в режиме 24/7», – пояснили в МОН РК.
Аймагамбетов отметил, что большая часть информации уже не требует заполнения вручную, а синхронизируется автоматически за счет интеграции НОБД с государственной базой данных физических лиц и другими информационными системами. Достаточно ввести ИИН и Ф. И. О., и вся необходимая информация появляется в базе.
За счет интеграции НОБД с ГБДФЛ министерство образования исключило больше 800 тыс случаев дублирования данных детей в школах. Этот факт приобретает особую важность при переходе учреждений образования к подушевому финансированию, ведь один ребенок может быть закреплен только к одной школе.
У многих возникнет вопрос о сохранении персональных данных. На этот счет министерство ответило, что для них защита информации является приоритетом, а база данных надежно защищена от постороннего вмешательства и будет доступна лишь ограниченной категории сотрудников. Еще в национальную образовательную базу внедрен открытый модуль, который позволяет любому человеку получить детальную информацию о качественном составе педагогов, техническом оснащении, обеспечении учебниками и количестве учащихся любого детсада, школы, колледжа или вуза страны.
Будут открыты и сведения по бюджету той или иной организации. Это даст возможность родителям прямо на карте выбрать учебное заведение, получить о ней актуальную и достоверную информацию и сравнить с другими организациями.
ИА «NewTimes.kz»